La SD Huesca retoma el trabajo con Rubén Pulido y Jovanny Bolívar al margen

Una semana señalada, en la que el partido ante el Villarreal B emerge como la oportunidad inaplazable para comenzar a enderezar la trayectoria, ha tenido como punto de partida la sesión de entrenamiento que se ha desarrollado este martes en la Base Aragonesa de Fútbol tras el descanso del día previo. La SD Huesca mide sus fuerzas y el estado de ánimo con el que afrontar el reto del sábado en El Alcoraz (16.15, LaLiga TV Hypermotion). Se rearma en lo numérico, pues volverá a contar con Jorge Pulido después de que el central cumpliese en Leganés el partido de sanción, y está pendiente del estado físico de Rubén Pulido y Jovanny Bolívar.

El delantero venezolano no se ha ejercitado con el resto del grupo y se ha quedado, en cambio, en el gimnasio debido a unas molestias en la espalda. Por su parte, Rubén Pulido se sigue recuperando al margen y al inicio de la sesión ha realizado carrera continua; después, trabajo específico mientras se restablece de la lesión muscular que le ha hecho perderse los tres últimos compromisos. La defensa, de circunstancias en Butarque, todavía espera al madrileño, al que no se quiere forzar, y suma a un Iván Martos que no actuó de inicio en Leganés y que puede recuperar la titularidad. Serían dos piezas más para aliviar los problemas defensivos.

A partir de la zaga, el centro del campo también espera con los brazos abiertos a Kento Hashimoto, quien se entrena con normalidad a la espera de cumplir con su pretemporada específica y acceder a la convocatoria contra el Villarreal B. El delantero Abou Kanté, que se resintió de molestias físicas durante el calentamiento del pasado sábado, también se ha incorporado este martes, del mismo modo que un Álex Balboa que viajó directamente a Madrid después de haberse concentrado y jugar en Libia con la selección de Guinea Ecuatorial. Los jóvenes Manu Rico, Rafa Tresaco y Diego Aznar también cuentan en esta determinante semana para Cuco Ziganda.