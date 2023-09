Kento Hashimoto: “Espero aportar mucho a la SD Huesca, también goles”

Su incorporación se convirtió en otro quebradero de cabeza para la SD Huesca este verano. Fichado a mediados de julio, Kento Hashimoto no puso el pie en España hasta un mes y medio bastante debido a problemas con los trámites que se han de cumplimentar a varias bandas y pese a que el club azulgrana completó su parte con celo legalista. Ya como integrante del plantel de Cuco Ziganda hasta 2025, esta será su segunda semana de su particular fase de preparación. Si los plazos lo permiten, podría formar parte de la convocatoria para recibir este sábado al Villarreal B en El Alcoraz (16.15, LaLiga TV Hypermotion).

Se pone a punto para poder hacer lo que a él más ilusión le despierta: volver a jugar con sus compañeros. “Estuve mucho tiempo esperando el visado, así que estoy muy contento de poder reunirme con el equipo, y tengo muchas ganas de que llegue el momento de poder jugar con ellos”, apunta el mediocentro japonés en los medios oficiales de la SD Huesca unos días después de su regreso a España, para la que será su segunda temporada como azulgrana.

“El club mostró mucho interés para que yo estuviera aquí, así que sentí que quería corresponderlo y seguir jugando aquí este nuevo año”, explica Hashimoto. Así, se integró de nuevo a un vestuario que le esperaba con los brazos abiertos. “Los compañeros ya me enviaban mensajes antes de llegar, así que el reencuentro ha sido muy emotivo. Estoy deseando poder aportarles también en el campo”.

El jugador japonés habla de sus expectativas en este nuevo curso. “Después de una temporada completa, puedo decir que me he acostumbrado ya al juego del equipo y también a la liga. Creo que entiendo mucho mejor a mis compañeros. Estoy ilusionado de poder explotar más mis virtudes en este nuevo año”, dice. “Quiero aportar al equipo jugando muchos partidos. La pasada temporada no pude marcar ningún gol, espero mejorar también en eso”.