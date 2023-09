Cuco Ziganda: “Hay que cortar lo antes posible el runrún de no ganar”

Butarque esconde la primera victoria de la SD Huesca. Para encontrarla, los azulgranas acudirán a Leganés este sábado (21.00, LaLiga TV Hypermotion 2) con bajas en la defensa y la expectativa de que los últimos fichajes dispongan de minutos. Sobre todo, con el ánimo de conjugar intención, solidez y efectividad para evitar escenarios como el que se dio ante el Mirandés. Cuco Ziganda realizó pruebas en la goleada al Pau (3-0) que, en algún caso, puede trasladar a la competición oficial mientras define la composición definitiva de la zaga.

Con las ausencias del sancionado Jorge Pulido y el lesionado Rubén Pulido más las dudas que arroja el estado físico de Iván Martos, el navarro no descarta dar oportunidades a Hugo Vallejo, Javi Mier y Jovanny Bolívar. Kento Hashimoto no se desplazará todavía, y en función de los efectivos disponibles se completará la lista con canteranos como los que en algunos casos brillaron ante los franceses. Se espera a Alex Balboa tras su concentración con Guinea Ecuatorial, aunque no dde inicio.

Ziganda reconoce que van “justos en algunas posiciones” y que las más recientes incorporaciones “necesitan tiempo, entrenamientos y adaptación a los ritmos de competición” al haber llevado a cabo “pretemporadas más atípicas”. Aguarda un Leganés que ha encadenado tres victorias, “ha empezado la temporada muy bien en cuanto a resultados y sabe muy bien a lo que juega, concede poco. Resuelve bien las ocasiones y en poco tiempo ha hecho un equipo bueno de Segunda. Será complicado y respetanos al Leganés”, dirigido por Borja Jiménez.

Como balance final del mercado, el navarro señala que “hemos traído lo que hemos podido, que podía venir y encajar en el tema económico, que es lo principal. Vamos a disponer de más posibilidades y esperamos tener pronto a todos en igualdad para competir y dar una forma fija a la plantilla. Los resultados nos están costando y no podemos pensar en cuándo se ponen bien, sino en hacer un partido serio en Leganés”.

Ha de decidir si introduce a las caras nuevas en un once todavía por definir, y “no están para 90 minutos pero pueden jugar de inicio”. Quiere Ziganda “que se conozcan y adquieran ritmo de partido”, de ahí que les diese la alternativa ante el Pau y tuviese a su juicio “sensaciones de futbolista”.

Durante la Copa Pirineos probó un esquema con tres centrocampistas para “amoldarnos a lo que tenemos y a lo que falta”. Un dibujo que puede tener continuidad: “Todo lo que hacemos nos sirve, queremos acondicionar a los jugadores a las posiciones a las que mejor se pueden adaptar. En nuestra mano está darles un escenario más cómodo”. No renuncia a nada; frente a la solvencia del Leganés, una SD Huesca que quiere ganar “lo antes posible”.

No lo ha conseguido en cuatro jornadas, el primer mes de competición, y si bien Ziganda no quiere añadir una presión extra, reflexiona acerca de que “el otro día tras el gol de Javi Martínez jugamos como si fuese el minuto 90 y quedaba media hora. Nos dedicamos inconscientemente a protegernos y no a jugar”. Para evitarlo de ahora en adelante, “tenemos que saber dónde estamos y competir en esta situación, tampoco se nos doblega fácilmente. Hay que tener cada vez mejores sensaciones. Ese runrún de no ganar hay que cortarlo lo antes posible”.

Se quedó ante el Mirandés la sensación de que “habíamos hecho lo más difícil y se nos escapó. Hay que ser más fiables, el año pasado en esas situaciones el equipo se mantenía muy firme”, recuerda un Ziganda que estará muy atento en las horas previas a Butarque a la evolución de Iván Martos para ubicarle con central; de no jugar, el centro de la zaga sería para Blasco y Loureiro, con Nieto y Vilarrasa en los laterales. “Nos queda camino para mejorar, y es necesario estar el mayor número de gente posible en las mejores condiciones. Eso va a aumentar el nivel del equipo”, concluye.