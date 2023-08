Álex Balboa: “En la SD Huesca quiero ser un futbolista mejor, más maduro”

Álex Balboa llega a la SD Huesca con el objetivo de sumar minutos, crecer como futbolista y contribuir de este modo a la permanencia del conjunto azulgrana. El pivote vitoriano de 22 años, también internacional con Guinea Ecuatorial, ya debutó el pasado domingo en Burgos con una actuación que no le dejó satisfecho y está llamado, en cambio, a ayudar en una posición muy relevante en los esquemas de Cuco Ziganda. Cedido por el Deportivo Alavés y con ficha del filial, el director deportivo, Ángel Martín González, le ha definido como “un mediocentro completo, que puede jugar de 8 y 6, bien dotado físicamente. Tiene fuerza y llega a todos los sitios. Nos va a ayudar y le vamos a cuidar”.

La temporada pasada fue su primera en el Alavés de manera profesional y no pudo disfrutar de muchos minutos, lo que le hace aterrizar en el club azulgrana con ganas de reivindicarse. “Tuve una participación residual y el proyecto del Huesca se acopla bien a mí, puedo ayudar”, ha apuntado este miércoles en la sala de prensa. Se ha encontrado un “equipo compacto con buen vestuario, que es importante. Poco a poco. Llevo una semana y espero que la adaptación vaya rápido”.

Después de las palabras de Martín González, ha hablado de sí mismo como un “mediocentro comprometido, bastante completo, con cosas que mejorar. Fuerte físicamente, me suelo ubicar bien defensivamente y llego a todo”. Entiende que el paso del Alavés a la SD Huesca no será sencillo, pues “hay jugadores muy buenos y voy a trabajar al máximo para que el míster tenga la duda de a quién poner, lo que significará que hay mucho nivel y puedo jugar”.

Y eso que no está contento con su puesta de largo en El Plantío: “Es difícil salir y que en la primera jugada te saquen una tarjeta. Hay que aprender y espero que no suceda más. Que pasen las semanas y lleguen los partidos”. De momento, Ziganda le ha pedido “reflejar en lo que soy bueno y mejorar en lo que no. Ponerme a la altura del ritmo de los compañeros y coger las ideas”. En lo individual, su anhelo es “ser mejor jugador, coger madurez”; en lo colectivo, “que el Huesca esté otro año en Segunda, que siendo realistas es lo que hay que conseguir cuanto antes. Si se logra pronto ya se buscarán otras cosas”.