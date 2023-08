Buenas noticias para Ziganda en el primer entrenamiento previo al inicio de la liga

La SD Huesca ya ha entrado de lleno en dinámica de temporada. Tras guardar dos días de descanso, el equipo comenzó este miércoles a preparar la visita al Burgos del domingo (17.00) con la que abrirá su participación en la liga. Sobre el césped de la Base Aragonesa de Fútbol, Cuco Ziganda tuvo buenas noticias. Por primera vez estuvo a sus órdenes a Álex Balboa el menudo centrocampista que llega cedido por el Alavés. Además, también estuvieron presentes Jorge Pulido y Miguel Loureiro, dos piezas que venían arrastrando problemas físicos.

La vuelta del capitán era algo que se confiaba que ocurriese después de que en el tramo final de la pretemporada se le hubiese estado dosificando para que no fuesen a más las molestias relacionadas con una antigua lesión en el gemelo que habían emergido. De hecho, con el fin de no forzarle y de que pudiese llegar en buenas condiciones a El Plantío, no había tenido minutos en los dos últimos amistosos, los de las derrotas con el Racing y el Andorra. En función de cuáles sean sus sensaciones, no es nada descartable que forme parte del primer equipo titular del curso.

Más en duda estaba la presencia de Loureiro. El lateral derecho se lesionó en el primer test veraniego, el de Osasuna en Lerín del 18 de julio, y desde entonces se había mantenido al margen. Algo que no ocurrió este miércoles durante los quince minutos en los que se permitió la presencia de los medios de comunicación y durante los que Rafa Tresaco, el otro futbolista lesionado, se limitó a realizar carrera continua.

Ziganda quiere cuidar al máximo el estreno liguero y mantener la concentración del equipo. Así, durante los tres entrenamientos que restan se mantendrán las puertas abiertas solo durante el primer cuarto de hora. Además, con el fin de huir del bullicio de las Fiestas de San Lorenzo, la expedición azulgrana partirá rumbo a Burgos el viernes, dos días antes, para realizar el último ensayo ya en tierras castellanas.

La matinal en la Base Aragonesa de Fútbol se abrió con una sesión de vídeo y después el grupo pasó a trabajar en el gimnasio. Sobre el césped se realizaron ejercicios con balón y se ensayaron diversos aspectos tácticos ante la mirada del director deportivo Ángel Martín González y del secretario técnico Ramón Tejada.