Iker Kortajarena, al caer en la SD Huesca

Iker Kortajarena será uno de los primeros refuerzos veraniegos de la SD Huesca para la próxima temporada. El club azulgrana aún no lo ha hecho oficial, pero el jugador, nacido en Oiartzun el 21 de junio de 2000, firmará por dos temporadas y reforzará una parcela en la que no se ha renovado a Pablo Tomeo, que ya es futbolista del Mirandés, y se está pendiente de la marcha de David Timor y de otros movimientos para alcanzar su versión definitiva.

Se trata de un centrocampista de 22 años que esta campaña ha movido a una Real Sociedad B que alcanzó el ‘play off’ de ascenso a Segunda División como quinta clasificada del grupo II y fue eliminada por el Alcorcón. Participó en 33 compromisos, 25 de ellos como titular, y anotó seis goles para el filial ‘txuri urdin’. Su vida futbolística ha estado siempre ligada a esta entidad, en la que además compartió generación con el central Jérémy Blasco.

El jugador ha atendido al diario Noticias de Gipuzkoa, donde habla de su salida del filial donostiarra y las perspectivas de futuro en la SD Huesca. “He tenido la opción de dar el salto al fútbol profesional y no me lo he pensado. Tengo una ilusión terrible, es otro sueño”, señala Kortajarena, al que la Real Sociedad había cerrado toda puerta del primer equipo, lo que llevó a tomar la decisión de no renovar y quedarse libre.

Con la SD Huesca, “estamos hablando. Estoy contento y me haría mucha ilusión. Sería como un sueño”, asegura en esta entrevista, en la que afirma que le entra algo de miedo o de respeto “porque es la primera vez que salgo de casa, por irme a vivir solo… Por si juego o no juego…”, pese a que encontrará un apoyo en el defensa francés.

Kortajarena puede actuar como pivote o adelantar su posición, incluso en banda, por lo que los paralelismos con jugadores como Juan Carlos Real o el deseado Javi Martínez resultan más que evidentes. En el curso 21-22 participó en seis compromisos en Segunda División, entre ellos el 0-2 de la SD Huesca en Anoeta con aquel doblete de Isidro Pitta. Compaginó desde entonces la Segunda RFEF con la Primera RFEF, sin llegar a debutar con los mayores.