Cruce de salidas y entradas en la SD Huesca

Los dos primeros fichajes para el próximo curso, el del medio ex de la Real Sociedad B Iker Kortajarena y el del lateral derecho del Lugo Miguel Loureiro están más que avanzados y de hecho el acuerdo con los jugadores es total. Sin embargo, para que se oficialicen es importante que también se produzca algunas de las salidas que se vienen tratando en la SD Huesca desde tiempo atrás. Lo aún más ajustado del límite salarial al que va a haber que hacer frente lo recomienda. David Timor, Juan Villar y Andrei Ratiu son tres de esos casos con los que se trata un cambio de aires.

Con los dos primeros se negocian sus rescisiones. A ambos les queda un año de contrato y en sus entornos no se pone ninguna pega a cumplirlo si no se alcanza un acuerdo. La postura común es la de no mostrar prisa frente a un club al que sí le urge más encontrar una solución a dos semanas para el inicio de la pretemporada. De todos modos, su adiós es algo que se debe producir tarde o temprano e igualmente no se niega que se les está buscando nuevo destino. El rumbo de Timor hace tiempo que enfila hacia la India, donde el FC Goa ha mostrado mucho interés por su llegada. Implicaría liberar una masa salarial importante y además abriría de par en par las puertas a Kortajarena, jugador del perfil más ofensivo. La principal traba que ponía el valenciano es la distancia que le separaría de España, aunque no es algo insalvable.

Juan Villar llegó a El Alcoraz el verano pasado y después salió cedido en invierno al Córdoba, donde tampoco ha alcanzado un buen rendimiento. El Huesca quiere reformar su línea ofensiva y por ello el delantero andaluz de 35 años, dispuesto a continuar en activo, no tiene sitio. Las alternativas que maneja son tanto nacionales como internacionales siguiendo una línea que también está seduciendo a otros jugadores veteranos.

La progresión de Andrei Ratiu fue una de las grandes noticias del último curso. Ha llamado la atención de clubes de Primera División, y de Italia y Francia, y tanto el Huesca como el entorno del jugador entienden que ha llegado el momento de hacer las maletas. Con un año aún de contrato, sería la forma de poder hacer caja. La operación, no obstante, no se vislumbra que se vaya a llevar a término en un periodo breve de tiempo. Por el momento, se manejan proposiciones, pero ninguna está aún encauzada.

Loureiro es el elegido para ser su recambio en el lateral derecho y competir por los minutos con Juanjo Nieto. Es de los pocos jugadores de la plantilla albivermella que no tenía cláusula de desenganche por descenso. La petición inicial de los gallegos era de 250.000 euros, pero el Huesca no se plantea pagar ningún traspaso. Se busca que quede libre.

Loureiro y Kortajarena representan perfiles de futbolistas por los que, como hace un año, va a apostar el director deportivo Ángel Martín González. Opciones que o bien acaban de descender a 1ª RFEF o que han destacado en esa categoría. Loureiro, de 26 años, ha vivido en el Lugo, con el que ha jugado en la última campaña 40 partidos, la que ha sido su segunda experiencia en Segunda División tras la que tuvo con el Córdoba de 2017 a 2019. La de Kortajarena, de 22 años, en la categoría de plata son seis encuentros hace dos temporadas. En la última con la Real B en la de bronce participó en 33 en los que marcó seis goles. El no ascenso del filial donostiarra ha hecho que no se le renovase. Allí llegó en 2017 para ir escalando dentro de la cantera, aunque sin llegar a debutar con el primer equipo.