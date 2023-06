Ratiu cierra sin minutos su paso por la selección de Rumanía

Andrei Ratiu no ha tenido suerte en la última ventana de partidos internacionales de selecciones. El lateral derecho de la SD Huesca había vuelto a ser convocado como es ya habitual por Rumanía para tomar parte en sus dos encuentros clasificatorios para la próxima Eurocopa, pero se ha quedado sin jugar en ambos. En el 0-0 con Kosovo del viernes se tuvo que conformar con estar sentado en el banquillo y en el duelo en Lucerna frente a Suiza de este lunes no ha entrado en la convocatoria. Sufre unos leves problemas físicos y se ha primado la precaución para evitar que vayan a más ahora que se acerca el inicio de la pretemporada, fijada para el 4 de julio.

Su ausencia, se asegura en su entorno, se debe a cuestiones puramente de recomendación médica y no está aparejada a una posible salida próxima de la entidad azulgrana. Es una cuestión que todo apunta a que se va a producir este verano después de que el jugador, con aún un curso más de contrato, destacase en la última campaña y de que haya llamado la atención de conjuntos de Primera División y de Italia y Francia, pero para la que no hay prisa. De hecho, más allá de primeros contactos o tanteos, todavía no hay nada encauzado en lo que podría ser un movimiento que lleve su tiempo e incluso el director deportivo de los oscenses, Martín González, afirmó en su última comparecencia que “es un jugador de condiciones tremendas y nos gustaría seguir contando con él”.

En la última campaña, Ratiu fue el jugador de campo más usado por Ziganda. Jugó 3.348 minutos en 38 partidos. Solo las llamadas de su selección y una sanción por acumulación de amarillas le alejaron de las alineaciones, al margen de en la última jornada, en la que, con la salvación ya atada, no participó en la derrota con el Eibar.

Criado en la localidad turolense de Aguaviva y de 24 años, llegó a Huesca en 2022 desde el Villarreal, en cuya cantera se formó y que cuenta con una opción de compra de algo menos de un millón de euros. Se estrenó como internacional absoluto ya siendo azulgrana y después de haber disputado los Juegos Olímpicos de Tokio y suma ya once participaciones con la tricolor.