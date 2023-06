Kento, una opción para el Huesca con múltiples aristas

En su comparecencia de la semana pasada, Ángel Martín González confirmó el interés por volver a contar con los servicios de Kento Hashimoto, pero también avanzó que, pese a estar “muy contentos con él”, primero se debían tomar otro tipo de decisiones en otras posiciones. El medio japonés, una de las fichas más elevadas del último vestuario azulgrana, ya tiene sobre la mesa una primera oferta por parte de la SD Huesca, que, como en los casos de Juan Carlos Real y Andrés Fernández, se encuentra marcada por el nuevo descenso en el límite salarial al que debe acomodarse el club. Es decir, es a la baja.

El jugador quiere seguir en el fútbol español y su predisposición para permanecer en el Huesca, donde su adaptación al vestuario ha sido remarcable, es buena. Las condiciones económicas, no obstante, son un escollo importante. De todos modos, hasta finales de mes no tomará una decisión, entre otras cosas porque hoy por hoy, si la reglamentación no cambia, a partir del 30 de junio debe reintegrarse al Rostov ruso.

Si antes no se prolonga, en esa fecha finalizará la suspensión de contratos que la FIFA aprobó a raíz de la guerra para los jugadores extranjeros de clubes ucranianos y rusos, y que fue lo que facilitó la llegada de Kento a Huesca en agosto después de que el curso anterior, y amparado por el mismo paraguas legal, lo hubiese concluido en el Vissel Kobe. Su ligazón oficial con el Rostov, al que se unió en 2020, es hasta 2024 y por ello ahora también está tratando de ponerle fin decida lo que decida la FIFA.

Kento, de 29 años, ha disputado a las órdenes de Ziganda 33 partidos, 19 de ellos como titular. Se incorporó tras haber disputado con su selección el Campeonato de Asia Oriental y, aunque finalizó la primera vuelta como un fijo en las alineaciones, la falta de descanso que arrastraba se hizo notar en la segunda vuelta, en la que perdió protagonismo dentro de un doble pivote que distó de tener regularidad en cuanto a nombres.

Para esa posición, ahora mismo, el Huesca cuenta con contrato en vigor con Salvador y Timor, que podría recalar en el FC Goa indio liberando masa salarial. Además, se quiere renovar a Tomeo y también se persigue la continuidad de Sielva, que ha estado cedido por el Eibar. En el apartado de entradas, la idea es la de contratar a un mediocentro de perfil más ofensivo.