Álvaro Fernández se aleja de la órbita del Espanyol, donde esta temporada ha estado cedido por la SD Huesca con opción de compra. El portero riojano no jugó el partido de la última jornada ante el Almería (3-3), en el que el técnico Luis García prefirió alinear al canterano Joan García, que ya había debutado el curso pasado en LaLiga. Un mensaje claro para el azulgrana, con un año más de contrato en El Alcoraz: la entidad perica prefiere a sus dos cancerberos en propiedad, Joan García y Fernando Pacheco. El primero será blanquiazul hasta 2025 y el segundo llegó el pasado mercado invernal y firmó hasta 2026.

El entrenador, que lo será también del proyecto del Espanyol en Segunda División, no ha contado con Álvaro desde su llegada al banquillo catalán. En once jornadas ha dado diez titularidades a Pacheco y la última a Joan García. El riojano, mientras, se estancó en la cifra de once partidos disputados; el último fue una derrota por 2-3 ante la Real Sociedad el 13 de febrero. El fichaje del extremeño, procedente del Almería, le cerró el paso los tres meses y medio siguientes, en los que Álvaro Fernández no ha sumado más minutos en la Primera División. En enero, mientras era el dueño de la portería perica, había mostrado su deseo de quedarse. Un anhelo que ha chocado con la realidad después de un desempeño muy cuestionado.

El Espanyol acudió en su búsqueda en el mes de agosto. Álvaro ya había comunicado a la dirección deportiva que encabeza Ángel Martín González su deseo de jugar en la máxima categoría. Finalmente cristalizó la opción del Espanyol, una prueba de que el riojano seguía gozando de un buen cartel en Primera pese a su mala experiencia previa en el Brentford. De manera análoga, los británicos no ejercieron la opción de compra que se había incluido en el préstamo. En todo caso, Álvaro fue profesional y a las órdenes de Cuco Ziganda participó en el amistoso veraniego ante Osasuna.

El 50% de sus derechos federativos pertenecen al Mónaco, que se quedó así con la mitad de los 400.000 euros que pagó el Espanyol por la cesión, y le resta un año de contrato con la SD Huesca, que podría asumir su ficha en las actuales y limitadas circunstancias económicas. De cualquier modo, Álvaro ha mostrado su intención de seguir compitiendo al más alto nivel, ya sea en España o en otra liga europea. La meta azulgrana presenta como opción más clara de futuro la de Juan Pérez, que se incorporó a coste cero desde Osasuna en el mercado invernal y firmó tres campañas y media, hasta 2026. Andrés Fernández todavía no ha tomado una decisión definitiva ante la posibilidad de renovar con un contrato a la baja, situación que el director deportivo calificó de complicada.