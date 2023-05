Garitano: “Hemos de ganar en Huesca para afrontar el ‘play off’ con más garantías”

El entrenador del Eibar, Gaizka Garitano, dijo este viernes que ante la SD Huesca saldrán a por la victoria para "cambiar la dinámica" de resultados negativos que lleva el equipo, que encadena nueve jornadas sin ganar. Cree el técnico vizcaíno que una victoria este sábado en El Alcoraz (21.00, LaLiga SmartBank TV) ayudaría al equipo armero a afrontar con más garantías la fase de promoción a la que se ha visto abocado tras empatar la pasada semana en Ipurúa contra el Sporting.

Garitano destacó que aunque el Huesca no se juegue nada, querrá ganar en El Alcoraz para acabar la temporada con un triunfo, por lo que el Éibar tiene que estar "preparado" para imponer su juego.

El técnico armero ve bien a su equipo a pesar de estos malos resultados y se agarra al hecho de que en casi todos los partidos, a pesar de no ganar, ha sido mejor que el rival, con la excepción del encuentro contra el Albacete.

"Es más duro asumir cuando estás mal y el rival es mejor que tú. Excepto contra el Albacete, en el resto de partidos hemos estado para ganar en todos. No lo hemos hecho por una cosa o por otra. Los resultados mandan, pero queremos acabar la liga regular ganando", subrayó. Los armeros suman nueve jornadas sin conocer la victoria que les han desplomado del liderato al quinto puesto y dejado muy cerca del ascenso directo a Granada, que recibe al Leganés, y Las Palmas, que hace lo propio con el Alavés, segundo contra tercero. El cuarto candidato en discordia es el Levante, que se mide en casa al Real Oviedo.

Garitano cree que la suerte les ha sido esquiva, pero aún así reconoce que en el fútbol hay muchos "condicionantes" y que no se puede achacar solo a la fortuna la trayectoria de las últimas jornadas.

A Garitano no le preocupa excesivamente el tener que jugar la vuelta de la primera eliminatoria de la promoción fuera de casa. "Siempre es mejor -señaló-, pero está demostrado que ya no tiene mucho que ver. Ya no está teniendo mucha influencia. Intentaremos ganar y quedar lo más arriba posible, pero no creo que vaya a ser determinante".