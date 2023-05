Cuco Ziganda: “Queremos despedirnos con nuestra mejor versión”

La SD Huesca espera dejar un grato sabor de boca en la despedida del curso, este sábado ante el Eibar en El Alcoraz (21.00, LaLiga SmartBank TV). Ofrecer las prestaciones que le han convertido en un conjunto muy fiable en casa ante otro que ha perdido el tren del ascenso directo después de haber sido durante el curso el “máximo favorito”, como lo ha definido Cuco Ziganda en la rueda de prensa previa a este encuentro que será también el de muchas despedidas. Con todo, el navarro sacará “el mejor equipo posible” y no va a forzar a los jugadores con molestias físicas, casos de Carrillo, Blasco o Kanté, entre otros.

Ziganda da importancia a “mejorar la clasificación y acabar con alegría y buenas sensaciones por cómo ha sido la trayectoria en casa, buena y seria, se ha demostrado que el equipo lo deja todo y juega muy unido”. Además, la victoria de Lugo una semana después de haber amarrado la permanencia matemática ha supuesto un alivio dentro de que la trayectoria a domicilio ha sido mala. Afrontan los azulgranas una “buena oportunidad”, contra un “buen toro” para corregir la trayectoria de los choques en El Alcoraz con Tenerife y Ponferradina. “Respetamos el malestar del público y tomamos nota, nos ponemos manos a la obra. Tenemos que dar el nivel hasta el último minuto. Y prolongar la fortaleza en casa la próxima temporada”.

Se trata de dar “un pequeño empujón y saborear un pequeño dulce”, con el estímulo de cerrar la temporada encadenando dos victorias. Algo que solo se logró en las jornadas 4 y 5 ante los descendidos Ibiza y Málaga. Supondría un valor añadido conseguirlo frente a un Eibar “de muchísima calidad, que mantiene ese espíritu competitivo y está en la lucha por ascender. No hay que descuidarse. Es el último día y nos toca mentalizarnos”. Ha avisado de que “no nos podemos despistar, nos pueden pasar por encima si no estamos bien. Sufriremos, y no es la idea. Lo es dar una buena versión buena, la de equipo difícil de desmontar”.

Los armeros, “han hecho una gran temporada y han peleado por el ascenso directo siendo máximos favoritos. Dependían de ellos y ya no lo van a lograr. Ningún equipo ha mantenido una gran racha. Un partido malo del Eibar es un partido muy serio de cualquier equipo. Someten a cualquier rival y los partidos se deciden por el acierto. Me espero la máxima dificultad”, ha reflexionado un Ziganda que aún debía darle “una vuelta” al once. “En estas circunstancias no vale la pena arriesgar una lesión”, de ahí que vaya a contar solo con los que presenten un mejor tono físico.

Ziganda también ha reflexionado de manera más general acerca de la temporada y de los aspectos que mejorar el próximo curso. Sobre todo, “los resultados fuera de casa y el juego de posesión, que ha sido muy limitado. Por otro lado, somos un equipo al que es difícil que le metan mano. Hemos tenido un juego acorde a la clasificación. Los de delante han sido superiores a nivel general y en cuanto a juego. Por debajo estamos todos muy igualados”.