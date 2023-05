El último rival del Huesca, un gigante obligado a levantarse

La historia se repite y si no que se lo digan al Eibar. Al rival con el que la SD Huesca baja el sábado la persiana del curso (21.00) le ha vuelto a suceder. De forma menos dolorosa, pero igualmente hiriente. A los armeros el ascenso directo se les escapó la temporada pasada en la prolongación de la última jornada al caer por 1-0 con el ya descendido Alcorcón después de haber dominado la clasificación durante casi toda la segunda vuelta y ahora llegará a El Alcoraz tras el 2-2 con el Sporting del sábado pasado en el que se sintieron perjudicados por los árbitros y que les dejó sin opciones de quedar entre los dos primeros a pesar de haberse mantenido dentro de la zona más noble de la tabla entre las jornadas 31 y 39, periodo en el que fue el líder en las siete primeras.

Son quintos y su máxima aspiración ante los de Cuco Ziganda será la tercera posición, la que da la ventaja de campo durante todo el ‘play off’. Para ello necesitan una victoria que además les devolvería la confianza y los tropiezos del Levante y el Alavés.

El conjunto que dirige Gaizka Garitano acumula una racha de nueve partido sin ganar con tres derrotas y seis empates. Han pasado ya más de dos meses de la última, un 2-3 con el Mirandés. "Aunque el equipo sea superior al rival, somos incapaces de ganar. Estamos ansiosos por hacer el gol y esa ansiedad nos lleva a tomar malas decisiones", analizó el técnico las causas de su mal momento tras el último duelo.

En el precedente de la primera vuelta entre vascos y oscenses en Ipurua, la victoria cayó del lado del Eibar (1-2). Escriche adelantó a los visitantes, pero en los últimos minutos sufrieron un gol en contra por penalti de Rubén Pulido que también se marcó en propia.

El club busca el apoyo de su afición y ha puesto a la venta 300 entradas para el choque de El Alcoraz. La situación, no obstante, tendería a la desilusión e incluso el enfado por cuestiones como no facilitar el transporte de los hinchas en autobús. La visita a Huesca no hace muchas semanas se observaba como el momento en el que se podría celebrar el ascenso a Primera División. Para hacerlo tendrán que esperar, sin embargo, cuatro encuentros más, los de las dos eliminatorias que si todo les va bien aún tienen por delante.

Vuelta al trabajo y comida de fin de curso

Tras guardar descanso este martes, el Huesca regresa el miércoles al trabajo. Por delante, quedará el partido del Eibar y los tres últimos entrenamientos de la temporada. A la finalización del encuentro la plantilla comenzará sus vacaciones y por ello, también el miércoles, se va a celebrar una última comida de equipo.