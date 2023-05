Sigue el malestar en el Huesca, Mateu: “Ya no sé cuándo es mano y cuándo no”

El malestar con las decisiones del árbitro Aitor Gorostegui Fernández en la derrota por 2-1 con el Leganés, y especialmente el penalti que le señaló por mano a Blasco que decidió el choque, sigue palpitando en las diferentes esferas de la SD Huesca tanto dentro de la directiva como en el vestuario. La comisión ejecutiva terminará de decidir en la tarde de este lunes las acciones de protesta que se van a llevar a cabo y que incluyen la petición de una reunión entre el presidente Manolo Torres y el máximo mandatario del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Medina Cantalejo. En ella se expondrán las diferentes quejas, muy focalizadas en la disparidad de criterio entre unos colegiados y otros, particularmente con las manos dentro del área. “Ya no sé cuando es y cuando no, espero que pite, que revise el VAR y ya está”, afirmó Marc Mateu tras el entrenamiento de recuperación llevado a cabo en el Pirámide.

El extremo, ejerciendo como portavoz del parecer del equipo, afirmó que “a la hora de defender nos sentimos como muñecos de futbolín, tenemos que saltar con los brazos pegados”. “Se dijo que no se iban a pitar los penaltitos y unos se están pitando y otros. Me parece genial que ellos decidan, pero no pueden venir a decirte que se va a hacer una cosa y que luego cada uno tenga su criterio, es un poco frustrante”, se quejó.

El penalti de Blasco se señaló en el 86. Fue en un centro al área del Leganés en una falta en la que el balón tras un cabeceo le golpeó en un brazo casi pegado al cuerpo de espaldas y en pleno salto. Desde el VAR se le reclamó a Gorostegui Fernández que lo revisase en vídeo, empleó en ello siete minutos y se reafirmó en su decisión inicial.

Mateu, que no quería “darle más bombo”, considera que en un balón que golpea en la espalda “no puede haber intencionalidad”. “Tendrías que saltar y hacer un gesto muy claro de abrir los brazos para tapar espacios”, valoró. “Saltando normal, inconscientemente abres los brazos porque en un salto algo tendrás que hacer”, apuntó reiterando también que “si creen que es penalti pues bien, pero si creen que no, también, Que decidan todos lo mismo y no habrá problema”.

La espera hasta que se decretó de forma definitiva el penalti se la tomó “con un humor”. “Lo pitas, te llaman y si estás siete minutos mirando si quieres ver algo, lo vas a ver, pero si te avisan por algo será”, comentó. “Cada árbitro interpreta de una manera y ahí poco que hacer hay”, lamentó.

La derrota impidió dejar la salvación cerrada, algo para lo que falta un punto a conseguir en las tres jornadas que restan. La siguiente será el domingo a las 18.30 en El Alcoraz con la Ponferradina, el antepenúltimo que aún tiene unas mínimas opciones de permanencia. “Nos vale el empate, pero tenemos que ganar por la gente que va a venir y por nosotros, en los últimos dos partidos hemos estado a buen nivel, aunque no hayamos ganado y nos vendría bien para estar ya tranquilos”.

Esa situación de estar ya virtualmente salvado, pero no conseguirlo matemáticamente se viene arrastrando desde tiempo atrás, algo que genera “el gusanillo de lograrlo y mentalmente descansar”. “La Segunda División es así, hasta última hora cuesta conseguir los objetivos, pero creo que del domingo no debería pasar”, comentó. “En casa somos fuertes y lo lograremos”, subrayó.

Los dos últimos encuentros han sido a domicilio -antes de Leganés se empató a cero en Málaga- en estadios llenos y muy animosos con sus equipos. Mateu pide a la afición para el domingo “que venga, que aunque sea para pelear por la permanencia es un partido bonito. Puede serlo más por un ‘play off’, pero hacerlo por la salvación curte mucho y también se puede disfrutar”.