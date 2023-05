Enfado en el Huesca tras el arbitraje de Leganés

Ya mostraron su enfado públicamente tras el partido el entrenador Cuco Ziganda y el capitán Jorge Pulido, y también es mucho más que probable que lo haga a lo largo de la semana el club. El arbitraje sufrido el sábado en la derrota por 2-1 ante el Leganés en un partido entre dos equipos que buscaban sellar su permanencia ha levantado ampollas en la SD Huesca, entidad poco dada a alzar la voz por este tipo de circunstancias, pero en la que se considera que ante lo vivido en Butarque es necesaria una respuesta. Su forma y contenido se consensuará en la reunión que la comisión ejecutiva tiene previsto celebrar el lunes.

De puertas para adentro, se emplean términos como "bochorno" para calificar la actuación del árbitro Aitor Gorostegui Fernández-Ortega. La principal queja reside en el penalti pitado a Jérémy Blasco que desequilibró el 1-1 hacia el que parecía estar encaminado el partido. Fue en una falta botada por DaniRaba en la que, tras un cabezazo de Sergio González, el balón impactó en el brazo del central francés. A pesar de que no lo tenía separado del cuerpo y de que estaba en pleno salto y de espaldas, el colegiado vasco decretó la pena máxima. Desde el VAR, Eduardo Prieto Iglesias, le recomendó revisar el vídeo, lo observó y, en sentido contrario de lo que suele suceder en ese tipo de ocasiones, se mantuvo firme en su decisión. Lo lanzó Qasmi y acabó en la red a pesar de que Andrés llegó a tocar. En el acta reflejó que había sido por "golpear el balón con el brazo impidiendo un remate a puerta de un adversario".

"No puede ser que el árbitro diga una cosa y el VAR otra", expuso Pulido, mientras que Ziganda, que fue expulsado y que describió el desenlace del choque como "una capea", considera que "hay que dar una vuelta a los ‘penaltitos’, se nos dijo que un penalti se pita si es claro".

La disparidad de criterios y el no saber a qué atenerse son varios de los puntos que molestan en el Huesca. También el tiempo que se tardó en la deliberación y en cómo se gestionó después la prolongación. El penalti se pitó en primera instancia en el minuto 86 y se acabó lanzando en el 94. Tras él, se anunció que se añadían diez y después, dentro del alargue, se avisó de que se sumaban otros dos. Igualmente, no gustó la cantidad de faltas que se les señalaron a los azulgranas, 19, y cómo así se entorpeció el juego con constantes parones.

Lo de Leganés no se observa como un hecho aislado sino como un error más dentro de una concatenación que resalta la confusión a la que está llevando el arbitraje de determinadas acciones y, en particular, de los penaltis. No en vano, solo cinco días antes en el 0-0 de Málaga se había vivido la situación inversa. La falta en el área que se le señaló a Tomeo sobre Escassi fue desestimada en el acto por López Toca para posteriormente, cuando ya se estaba jugando en el otro lado del campo, desdecirse en cuanto el VAR le avisó. También entonces fue necesario tiempo para tomar una decisión que acabó siendo inocua porque Andrés paró el tiro de Rubén Castro desde los once metros.

El Huesca es el equipo de Segunda División con más penaltis en contra, once, de los que nueve han acabado en gol. El precedente a los dos de la última semana fue en la visita del Burgos a ElAlcoraz (2-1). Se les pitaron dos a los locales. Los visitantes desaprovecharon el primero y marcaron en el segundo. Fue a raíz de una falta en la que un cabezazo dio en Miguel, también de espaldas, también en pleno salto, pero con el brazo extendido.

El del sábado fue el segundo partido que pitaba esta temporada Gorostegui Fernández al Huesca. En el primero, el del 1-1 con el Oviedo también tuvo mucho trabajo. Pitó penalti en una caída de Viti ante Jorge Pulido, mostró amarilla al visitante Luismi, pero después la cambió a roja, y apreció pena máxima en una caída de Valentín. VAR mediante, corrigió para mostrarle amarilla al extremo por haberse tirado.