Jorge Pulido: “No puede ser que un árbitro diga una cosa y el VAR, la contraria”

El capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, mostró tras la derrota de Leganés (2-1) la disconformidad de los futbolistas con la actuación del colegiado vasco Aitor Gorostegui Fernández. Recordó que, con el VAR, “hay que tener cuidado” y recordó el penalti de Málaga “después de cuatro o cinco minutos, con un pequeño roce de Tomeo que ni siquiera se ve claro en el VAR y lo llaman para revisarlo”. En Butarque sucedió lo contrario, “el VAR no ha visto penalti y el árbitro lo ha pitado”. Lamentó que “no puede ser que empleen siete minutos para ver si es pena máxima. Solo digo que se aclaren entre el árbitro del VAR y el de campo. Todos nos jugamos mucho, tenemos las pulsaciones altas y hay que tener cuidado y no perder los nervios”.

El manchego es “capitán y ejemplo para los chicos” y “no se puede caer en eso, aunque nos lo ponen difícil”. Pulido señalaba con resignación que “si pitan los penaltis sus razones tendrán, pero estaría bien que nos lo aclarasen. Que salga el árbitro y dé su opinión, por lo menos dormiría más tranquilo”. Al no darse, “habrá que confiar en el criterio arbitral, pero no puede ser que un colegiado diga una cosa y el otro, la contraria”.

En sus 12 años como profesional ha vivido cambios en el reglamento y la dinámica del juego y, “cada vez me cuesta más entender el fútbol. Los defensas jugamos duro y vamos al límite y estás jodido hoy día”. Blasco estaba “hundido” (además, fue amonestado y el acta reflejó el criterio del colegiado) y había pedido la ayuda de su compañero: “Es el fútbol moderno y solo pedimos un criterio. No puede ser que estemos siete minutos esperando una decisión que es blanco o negro y que el Leganés decía que no era”.

Dudaba de si “le habían puesto otra imagen, su criterio tendrá. No puede ser penalti en la vida”. Insistía en “unificar criterios, si esto pasa contra la Ponferradina otra vez que lo señalen y ya está”. El próximo domingo (18.30) aguarda ante los del Bierzo un partido “muy importante” y Pulido espera que “se llene El Alcoraz”: “Tenemos tres partidos para alcanzar la permanencia, que es el objetivo de la temporada, y levantarnos de este golpe duro”. Los azulgranas siguen con 48 puntos, ocho por encima de un Málaga que tiene un partido menos.