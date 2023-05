Cuco Ziganda: "Se está inventando un nuevo fútbol para mal"

Cuco Ziganda, técnico de la SD Huesca, que fue expulsado por protestar en medio del caos originado por el arbitraje de Gorostegui Fernández, trató después de mantener la compostura en la sala de prensa y habló de un partido "igualado y tenso" en Butarque, que cambió con un penalti que "decidió todo". No encontraba sentido a una revisión de la jugada de siete minutos, lo que fue un "jaleo", y argumentó que "hay que dar una vuelta a los penaltitos estos. La idea que se nos dijo es que se pita un penalti si es claro o nada".

Añadió que "no sé que imagen le enseña el VAR" de la mano de Blasco. "No favorecemos el fútbol ni a los equipos con situaciones que hemos provocado nosotros mismos con estas normas. Hay que marcar algo más objetivo para todo el mundo", añadió. El navarro se refirió "a una situación de tensión, llevamos 11 de estos penaltitos que antes no se pitaban. Estamos inventando un nuevo fútbol para mal". Además, "el reloj se ha debido parar 15 minutos, no siete. El final ha sido una capea".

Un dato de 11 penaltis que le hizo pensar sobre que "has jugado a fútbol y sabes dónde has de tener las manos. Hay que saber esto, la posición y cómo está situado. Hay herramientas para que no haya este Cristo". La expulsión, "no se debió a nada, yo estaba allí y hemos hecho lo mismo 20 personas. Es un error gravísimo mío", porque además no estará tampoco en el banquillo ante la Ponferradina por sanción su ayudante, Mossa. Ante esto, fue claro: "Haremos un partidazo y ganaremos".

El arbitraje esta campaña, "está siendo caótico pero tampoco lo ponemos fácil. La máquina del VAR distorsiona la imagen y las situaciones. No sé si otras veces se han cambiado las decisiones, es complicado y también altera al público, a los jugadores...". Ziganda espera que "llegue el momento del cambio porque nadie está contento. La pena es que está tardando en demasía".

Al hablar del partido en sí, reconoció que "estuvimos dubitativos" tras el 1-0 y el gol de Juan Carlos equilibró e impartió justicia hasta el penalti. De nuevo echó en falta la conexión con Kanté, cambiado en el descanso; y la sustitución de Rubén Pulido en el receso se debió a que "temblabas en cada salto porque cualquier situación te deja con diez futbolistas".

Ahora, "dependemos de nosotros y afrontaremos el partido con serenidad y el apoyo de todo Huesca" el próximo domingo ante la Ponferradina para sacar adelante el choque y la permanencia matemática.