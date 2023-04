Cuco Ziganda: "Fuera de casa, este partido se habría perdido"

El entrenador de la SD Huesca, Cuco Ziganda, no se quedó contento con el empate cosechado frente al Tenerife. "El partido no ha sido ni muchísimo menos bueno, está entre los dos o tres peores", aseguró. Dio valor a un rival que "está bien y juega así, le ha faltado eficacia". No vio "falta de tensión"; sí "estuvimos algo acelerados y faltó algo de confianza para quedarnos pelotas o circulaciones como otros días".

No vio a sus jugadores "cómodos" sino "a merced de ellos más que ellos de nosotros". Lo bueno, "no haber perdido, y tenemos arreones". Además, «los cambios nos han dado algo y hemos hecho un buen gol. En el cómputo general no hemos estado bien, imprecisos y con errores que no se habían visto". Y avisó de que "así va a ser hasta el final. Nadie regala ni expone más de la cuenta. Nadie es tan superior como para superarte" en lo referido a la mayoría de los equipos de la categoría.

Tampoco se explicaba los porqués. "No hemos empezado con buen tino y luego nos hemos sentidos inseguros, a diferencia de otras veces. No tenemos una gran circulación pero sí nos mostramos seguros. No hemos estado ni en una ni en otra, más largos que en otras ocasiones y sin ser capaces de llegar en segundas jugadas. No es que se haya disfrutado en el campo, se ha sufrido".

El entrenador dio las gracias "a la gente que te mantiene vivo. Este partido seguro que lo hubiéramos perdido fuera de casa". Los 50 puntos están costando porque "está todo muy igualado del décimo para abajo. Nos llevamos todos el canto de un duro. Ha sido un partido malo, pero es que hay mucha igualdad y pocos se imponen al otro en juego".

El técnico reivindicó que en Andorra se hizo "un partidazo sin balón"; ante el Tenerife, "no terminábamos de soltarnos en muchas zonas, no hemos estado tan bien tácticamente, tan juntos. Cuando lo vea en tele tendré una idea más fiable". Con vistas ya al choque de Málaga el próximo lunes 1 de mayo (18.30), "si se gana ya estará. Quedan puntos. Lo que tenemos que hacer es estar bien, cuando estamos juntos, defendemos y salimos a la contra. Buscar esa versión sin tensionarse ni buscar mucho más".

Tras el llamamiento después de la derrota de Andorra a no dejarse llevar que lanzaron Pulido o Andrés, el entrenador se refirió a que "no hace falta que me digan que es importante quedar lo más arriba posible, pero hay un primer objetivo. Lo saben el Tenerife, el Real Zaragoza... Al equipo, en el sentido de querer, quitando el día de La Romareda, no le ha faltado. Corremos, aunque lo hayamos hecho mal". Valentín vio la quinta amarilla y seguirá sin contarse ni con Salvador ni con Carrillo. Aguardan dos salidas consecutivas a Málaga y Leganés.