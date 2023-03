Cuco Ziganda: “A todos nos gustaría pelear arriba, pero no nos lo hemos ganado”

Con la sensación de que la temporada no está ni mucho menos cerrada ha comparecido este viernes el técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, que ha trasladado la importancia de la doble cita en El Alcoraz, este domingo ante el Alavés (14.00) y el que viene con el Burgos a la misma hora, para cerrar la travesía hacia los 50 puntos de manera definitiva. Alerta, porque el primero de los envites lleva al estadio azulgrana a otro de los candidatos al ascenso directo. Al escenario donde mordieron el polvo Las Palmas y Levante y no pudo ganar el Granada, otros de los compañeros de los vitorianos en esta carrera de fondo.

El técnico navarro sigue pendiente del estado físico de varios de los jugadores; sobre todo, de Joaquín Muñoz y de Jorge Pulido. El extremo andaluz “no termina de recuperarse, ya veremos si llega”, y el central se probará de cara, como mínimo, a su inclusión en la convocatoria. Las únicas bajas seguras son las del sancionado Florian Miguel y la del lesionado Kento Hashimoto, mientras que podrá contar con Andrei Ratiu tras su regreso de la concentración con Rumanía.

Los azulgranas preparan esta cita conscientes del “partido al que nos enfrentamos” y no quieren “perder el hilo de las actuaciones de casa”. Para derribar al Alavés se requiere “ese pleno rendimiento de El Alcoraz y a nuestra gente”. Ziganda reclama atención porque “vienen dos partidos en casa y sería bueno sumar los puntos para no dejarlo todo para el final. Como los de abajo peguen un apretón, empezarán los apuros si no sumamos”.

Es consciente de que “a todos nos gustaría pelear por arriba, pero de pelear por abajo estaríamos preocupados. En la vida siempre queremos más, pero nos estamos ganando esto y no podemos despistarnos. Las cosas no son fáciles ni debemos ponerlas fáciles”. En Villarreal no se tiró a puerta y el entrenador no ignora este hecho, por lo que esta semana “hemos insistido en la idea, en los jugadores que tenemos y en sacar el mayor rendimiento de ellos. Ha sido una semana larga y hemos repetido automatismos que nos pueden beneficiar”.

Ha reivindicado que “en casi todos los partidos estábamos haciendo gol y habíamos dado un salto respecto a la primera vuelta. El de Villarreal fue el más pobre en la faceta ofensiva, a ver si somos capaces de hacer uno de esos partidos en casa”. Las ausencias en defensa descartan una defensa de tres centrales para este domingo, y para el técnico rescata lo bueno es “que los jugadores están preparados, no son primerizos y cada uno sabe si tiene opciones y se va preparando. El que salga va a competir. No se notará si falta uno u otro”.

Las bajas son un mal común que ha aparecido con más fuerza que el resto del año en una SD Huesca que apenas ha repetido alineaciones de una semana a otra “por problemas físicos o a falta de hallar un once redondo. Y no ha habido grandes diferencias. No tenemos un once de carrerilla con un nivel medio-alto, pero participa mucha gente. El equipo más o menos se mantiene en pie, es firme, con fundamentos importantes y compite en los partidos. Un once competitivo haremos, todo el mundo está preparado”, ha asegurado Ziganda.

El navarro ha revelado que ante el Villarreal B contaba con Patrick Soko pero lo impidieron sus molestias físicas y que a Carrillo “ le está contando entrar porque Kanté y Obeng están haciendo una buena segunda vuelta. Con Enzo Lombardo hay que mirar de dónde viene y estamos contentos de su desarrollo. Son jugadores que veremos si entran o no. No podemos perder de vista el objetivo y que nos queda mucho trabajo”.

De entre los mejores, el Alavés el que “ha tenido más picos, rachas buenísimas y otras de perder que no son normales. Encadenaron victorias consecutivas y por puntos están ahí, cualquiera puede ascender y se han reforzado con Villalibre y Blanco. Van fuerte, manejan muy bien aspectos que determinan los partidos. Lo sufrimos en la ida, como nos hicieron los dos goles, y están ahí por méritos propios. A partir de ahí su afición les arropa mucho. Lo tendremos que hacer muy bien para poder sacar el partido”.

El preparador analiza a un Alavés “muy compensado, tiene buenos jugadores y equilibrio”, además de diferencias con otros grandes: “No se suelta ni somete como Granada o Las Palmas ni tampoco facilita el contraataque. Cada partido tiene sus matices y el rival no puede hacer muchas cosas, hay que limitar sus fortalezas y en El Alcoraz vamos con más determinación que fuera”, ha zanjado un Ziganda que consideraría “importante” ponerse por delante en el marcador.