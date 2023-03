Alavés y Burgos, oportunidad para que el Huesca se ilusione

No es una empresa sencilla, pero sí que se trata de una meta a corto plazo, de esas de las que prefiere hablar la plantilla, que de llegar a buen puerto abriría nuevas expectativas en una campaña que avanza ya por su último tramo. Los dos próximos compromisos de la SD Huesca, ambos en domingo a las 14.00, serán en El Alcoraz y contra conjuntos que mantienen las miras altas, el Alavés, primero, y el Burgos la semana que viene. Ganar ambos implicaría crecer y podría servir para permitirse el lujo de soñar con el ‘play off’, ese deseo que desde el inicio del curso se mantiene sujeto con correa corta a la espera de que quede bien atada la permanencia, hito que tradicionalmente se sitúa en los cincuenta puntos.

Con nueve jornadas aún por delante, el Huesca tiene ahora 43. Marcha décimo con nueve puntos de ventaja sobre el descenso y tiene la sexta plaza, la puerta de entrada a la promoción de ascenso que marca el Albacete, a otros tantos. Es decir, está en tierra de nadie, con poco tiempo para lograr según que cosas, pero con demasiado si los alicientes no son estimulantes. Superar al Alavés, quinto clasificado enfrascado por la carrera por el ascenso directo, y al Burgos, octavo a seis del Albacete, y confiar en que los resultados de los otros campos también acompañen no deja de ser un cuento de la lechera, un vender la piel del oso antes de cazarla, una tentación que ya se ha tenido en otras ocasiones y ha acabado en desilusión, pero que ahora tiene sustento atendiendo a la fortaleza de los de Ziganda en su feudo y a la irregular trayectoria de sus próximos rivales en los últimos tiempos.

No en vano, uno de los retos que tiene sobre la mesa el equipo para no dejarse ir es el de acabar lo más arriba posible. Para evitar la bajada de brazos vivida el año pasado, el club fijó con los jugadores primas en función del lugar final en la clasificación. En juego está el montante a ingresar por los derechos de televisión. Entre la séptima posición y la 13ª del último ejercicio hay más de un millón de euros de diferencia.

Dijo el miércoles Javi Martínez que no creía que “nadie venga a Huesca con ganas”. Los azulgranas acumulan quince jornadas sin perder en El Alcoraz, si con el Alavés vuelven a puntuar batirán su récord histórico. Su posición desahogada en la tabla se la deben a su buen desempeño al calor del hogar en contraste con las dificultades para ganar fuera. En la segunda vuelta, eso sí, todo ha tendido a igualarse. Llevan nueve empates, dos victorias y una derrota. El Alavés no será el primer ‘grande’ que visita el cerro de San Jorge en 2023. El Granada no pasó del 1-1 y el Levanté cayó 3-0.

Los babazorros, que en la ida se impusieron por 2-1, rompieron el sábado pasado ante el Tenerife (1-0) una racha de cuatro partidos sin ganar en la que solo habían logrado dos empates y no habían marcado ningún gol, algo llamativo para un bloque que hasta entonces era el máximo realizador. A domicilio perdieron por 1-0 con el Villarreal B y la Ponferradina. Tampoco el Burgos, que en contraste con los vascos tiene su mayor virtud en la fortaleza defensiva -con 22 tantos en contra nadie ha recibido menos- atraviesa por su mejor momento. La última vez que celebró una victoria fue hace siete jornadas. Desde entonces ha obtenido tres tablas y lamentado tres tropiezos. En su actuación más reciente cayó con el Ibiza (2-0). Antes de desplazarse al Alto Aragón el sábado será el anfitrión del Racing. En el choque con el que se cerró la primera vuelta en El Plantío los castellanos empataron a uno con el Huesca.