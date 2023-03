Cuco Ziganda: “Vamos a necesitar la fortaleza de El Alcoraz y un esfuerzo extra”

Cuco Ziganda apunta a la evidencia de que este domingo se vivirá un “partido especial” con un “gran ambiente” en el derbi aragonés de El Alcoraz (16.15, Vamos) y espera que su SD Huesca corresponda con una “gran actuación”. No solo para sacar adelante el duelo con el Real Zaragoza; también para quitarse el lastre que supuso el 3-0 de la primera vuelta y corresponder a la afición que llenará el estadio de una electricidad que ya se percibe en el ambiente y se transmite a los futbolistas, de entre los que solo se ausentará el lesionado Cristian Salvador.

El resto, incluido un Javi Martínez que se perdió por precaución el viaje a Santander, se encuentran preparados y “muy motivados, se les ve con muchas ganas en el entrenamiento y hay competencia en todos los puestos” para formar parte de un once que podría preservar la continuidad respecto al que goleó por 3-0 al Levante en casa hace dos jornadas y a diferencia del que empató a uno con el Racing. En esta cita perdieron su sitio futbolistas que pueden volver a recuperarlo, casos de Obeng o Gerard Valentín.

El técnico navarro espera a un Real Zaragoza, “como el de la ida”: “Fueron capaces de jugar un derbi en el sentido más amplio de la palabra”, ha reconocido. Frente a frente, dos equipos de una naturaleza similar, a juicio de Ziganda. “Ellos cuentan con jugadores de la cantera y veteranos que supieron jugar la ida. Los espero así, con gente de ellos que se acercará, muy motivados e intensos, con rigor táctico y una solidez defensiva que se parece a la nuestra. Con la motivación de un derbi”, en pocas palabras.

El recuerdo de aquel 3-0 y sus secuelas, entre las que destaca la de la utilización de la defebsa de tres centrales fuera de casa de manera habitual, sigue presente: “Ha sido el borrón más importante que hemos cometido, siempre duele perder y muchísimo más de la manera en que fue”, ha recordado un Ziganda que después ha tratado de “mejorar” respecto a aquella noche de diciembre. “Fue un partido puntual, no somos ese equipo y hay que confirmar esas sensaciones y la fortaleza mental y física de El Alcoraz porque vamos a necesitar de ese empuje. No va a valer con cualquier cosa. Vamos a necesitar un esfuerzo extra”, ha añadido.

Los azulgranas querrán asumir la iniciativa, que como ha puntualizado el entrenador no es lo mismo que asumir la mayoría de la posesión. “El Real Zaragoza no tuvo el balón con el Leganés pero sí la iniciativa. Nosotros no somos un equipo que nos caractericemos por tener el balón pero sí reunimos otras condiciones importantes. Por la plantilla o cómo está configurado el grupo. El Zaragoza también, como la mayoría de equipos en Segunda está más cómoda bien organizada y contraatacando a partir de ese orden”, ha analizado.

El técnico azulgrana ha hablado este viernes, con dos entrenamientos todavía por delante, y ha admitido que este tipo de choques se prepara de “manera diferente” y con una conexión creciente conforme se acerque la hora. “Estamos muchos y eso redunda para bien en la competencia en los entrenamientos y lo que se refleja en el trabajo. Se nota que es derbi por la prensa y la gente en la calle, todavía tenemos 48 horas para calentarnos bien y eso se traduce en un cosquilleo”.

Con experiencia en partidos de rivalidad vascos y asturianos, pues fue jugador del Athletic y ha entrenado entre otros al Real Oviedo, cree que el derbi aragonés presenta sus peculiaridades: “Me da la sensación que hay más confraternización y mucha gente de Huesca lo vive como una rivalidad solo deportiva. El Huesca, de un tiempo a esta parte, ha estado a la par y por encima de un club con la historia del Real Zaragoza. Hay rivalidad deportiva pero no histórica como la que puede haber con Athletic y Real Sociedad u Oviedo y Sporting. Perder duele igual, se pasa mal esa semana”.

Los encuentros de esta naturaleza siempre dan pie a la sorpresa, al as en la maga que pueda pillar al rival a contrapié y que, en la primera vuelta, encauzó el triunfo zaragocista con su intensidad inicial. Ahora, “esperamos dar esa sorpresa nosotros. Entonces se hablaba de un partido cerrado y se puso pronto con 2-0. Habrá que estar muy pendientes de todas las situaciones y jugar 90 minutos. En Santander no perdimos el orden ni nos fuimos del partido, es la manera de afrontar los partidos”.

Sin anticipar si la SD Huesca jugará con defensa de cuatro o con tres centrales, Ziganda ha señalado que toma estas decisiones a partir de “las sensaciones, cómo el equipo puede estar más cómodo y lo que percibe uno en los entrenamientos”. También, en la medida en que esto pueda “contrarrestar lo que tenemos enfrente y dar una versión que nos acerque más a ganar. Podemos hacerlo bien con los dos sistemas y hay una cosa buena en que intervenga más gente y haya alternativas. El equipo no se resiente y le viene bien”.