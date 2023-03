Cuco Ziganda: “No pensamos en el ‘play off’, hay que lograr los 50 puntos lo antes posible”

“¿El ‘play off’? Esas son preguntas para sacar un titular, pero hemos de ser conscientes de lo que tenemos, el objetivo ha de ser mirar al Racing e intentar ganar”. Cuco Ziganda no quiere ni oír hablar de la sexta plaza a la que aludió Marc Mateu el día anterior. Una posibilidad “lejana” que, en todo caso, será inconcebible si no se mejora a domicilio y se gana, al fin, en Santander este lunes (21.00, LaLiga TV M2). Se trata, pues, de “hacer un gran partido. No podemos pensar más que en el Racing”, a donde acudirá la SD Huesca con la baja del lesionado Cristian Salvador, la duda de Javi Martínez y la certeza de que se puede repetir el once que goleó al Levante.

El entrenador navarro se conforma, que no es poco, con “vivir cada día con mucha ambición y objetivos muy claros. El tiempo dirá a dónde vamos, pero hay que alcanzar los 50 puntos sin parar ni relajarse. Lo que hay que hacer es lograrlos lo antes posible” y no mirar más allá. Ni siquiera al derbi aragonés del 19 de marzo. Hoy no toca, que diría Jordi Pujol. Diez son “muchos partidos sin ganar fuera, y cuanto más se habla más grande se hace la bola. Te lo recuerdan y duele, y nos hace falta para saber que hay que hacer más cosas y no repetir los errores de anteriores partidos”.

La SD Huesca se ciñe a ese “primer objetivo real de 18 equipos” de los 50 puntos, para el que la victoria del pasado fin de semana “nos dio mucho aire”. Ziganda ha recordado que en el Oviedo encadenó seis victorias que le alojaron al borde de un ‘play off’ que se le terminó escapando por la diferencia de goles particular con el Girona. Era otra historia, y en el presente se trata de “ir viendo cómo se desarrollan lo acontecimientos, ser serenos para no pensar más que en Santander. Estamos algo mejor pero no terminamos de dar esa sensación fuera de casa”.

No hay “una fórmula matemática” para reanudar tendencias como la de Oviedo, pero aquella experiencia sí puede servir para descifrar los factores que también pueden acercar las victorias en la SD Huesca: “Había jugadores que no actuaban de inicio y luego lo hacían bien. Tener a mucha gente muy enchufada con un gran grupo de dinámica y ambiente es importante. Tras tantos meses de trabajo hay gente que pierde la chispa”.

Ha sido una semana larga para preparar el duelo con un Racing que presenta la “flecha hacia arriba” y el enorme esfuerzo de haber abandonado la zona baja desde la llegada de José Alberto López al banquillo: “Se están haciendo fuertes en casa. El anterior entrenador -Guillermo Fernández Romo- tuvo el gran mérito de subir y en el inicio les costó sacar resultados. José Alberto les ha dado ese plus de confianza. Tienen mucha calidad de mitad campo en adelante, materializan las ocasiones que no metían en la primera vuelta”.

La idea de los azulgranas se ha mantenido en las últimas jornadas alrededor de un once tipo, y Ziganda está “por la labor” de seguir rotando. “No me comprometo a repetir el once, no sé si lo cumpliré. Es un deporte muy vivo y abierto, hay que estar preparados para todo”, ha replicado pese a la evidencia. “Cuento con toda la plantilla y jugadores que no entran pero entrenan muy bien. La competencia es buena e iremos viendo”, ha valorado.

Ziganda se muestra expectante por comprobar en El Sardinero la incidencia moral del 3-0 al Levante, y eso que “el resultado fue muy llamativo pero el partido fue mucho más complicado de lo que dice”. Intentará que la falta de victorias visitantes desde el 12 de octubre en Oviedo “no se convierta en una obsesión sino en un reto y una oportunidad”. Más allá asoma el derbi con el Real Zaragoza, para el que ya llegará su hora: “Ya tenemos bastante con un partido fuera de casa”, ha zanjado el navarro.