El Racing aguarda a una SD Huesca "sólida y bien trabajada"

El Racing de Santander ha crecido de la mano del técnico José Alberto López, que ha sumado 18 puntos en diez partidos para alejar a los cántabros del descenso. Los mismos 18 para los que su predecesor, Guillermo Fernández Romo, necesitó el doble de encuentros, 20. El próximo rival de la SD Huesca prepara la cita advertido de que el azulgrana es "un equipo sólido, que juega muy junto y contra el que vamos a tener que buscar mucha fluidez en la circulación para poder progresar", señaló este viernes el preparador, que antes pasó por los banquillos de Sporting de Gijón, Mirandés y Málaga.

El técnico asturiano aseveró que "el equipo, y así me lo demuestra cada día, no se va a relajar. La intensidad y la competitividad dentro de la plantilla hablan por sí solas". José Alberto dispone de todos los jugadores, a excepción del defensa Pablo Bobadilla, operado del hombro. El racinguista tiene "plena confianza en todo el mundo, todos cuando juegan lo interpretan de maravilla, estamos tranquilos porque vemos cómo compiten y que sus estados físicos son muy buenos".

Además, el entrenador del Racing reflexionó sobre que "cuando hay un once que se repite o que tiene un porcentaje alto de minutos, suele hablar bien no solo de ese once sino del colectivo, porque los resultados no son solo de los titulares. Del minuto 60 en adelante se deciden los partidos y ahí juegan los que no están de inicio".

"La gente que no juega es la que hace que normalmente se consigan los objetivos a final de temporada y esa gente está a un nivel brutal en nuestro equipo", subrayó antes de recordar que "viene un equipo muy bien trabajado defensivamente y en el que vamos a tener que hacer muchas cosas bien. Necesitamos que los jugadores den su mejor nivel y que la afición siga insistiendo y apretando". Los racinguistas han ganado tres de sus últimos cuatro choques, a Leganés, Andorra y Málaga.