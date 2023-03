Marc Mateu: “¿Llegar al ‘play off’? Por qué no, siempre hay sorpresas”

Quizá la primera frase de la intervención que ha realizado el futbolista Marc Mateu resuma el planteamiento con que la SD Huesca afronta el partido del lunes ante el Racing de Santander en El Sardinero (21.00, LaLiga TV M2) en pos de una victoria visitante que se resiste desde el 12 de octubre: “Ya va siendo hora”. Toca recoger lo que se siembra en El Alcoraz, y el 3-0 al Levante es el camino a seguir ante los cántabros con la posibilidad además de que Cuco Ziganda repita la alineación que goleó a los granotas.

En ella no se encontraba el valenciano, que sin embargo suma un número creciente de minutos desde que dejó atrás las dos lesiones consecutivas en los sóleos de ambas piernas. Ante Granada, Ibiza y Levante ha ido recobrando sensaciones al tiempo que se estabilizaba un equipo base en el que deberá encontrar su sitio. Mateu considera que “estamos preparados o deberíamos, y confío mucho en que podemos sacar los tres puntos” en El Sardinero, donde aguarda un Racing muy mejorado respecto a la primera vuelta y con gesto decidido hacia la permanencia.

Los azulgranas, con 40 puntos, no tienen la urgencia de mirar atrás y no se resisten a mirar arriba por mucho que la sexta plaza esté lejos con el Albacete a diez de distancia: “No sé hasta dónde podemos llegar, vamos a empezar por el lunes y ojalá dé tiempo a hacer de todo. Ponernos con 43 estaría muy bien”, señala el extremo zurdo, que lamenta que “son muchos partidos fuera sin ganar y nos gustaría haber puntuado más, quién sabe dónde estaríamos en la clasificación”.

La SD Huesca visitante solo ha sumado un triunfo en 15 compromisos, el de Oviedo el día del Pilar (0-1), y ha marcado la mitad de goles (9) de los que ha encajado (18). Frente a los 30 puntos cosechados en El Alcoraz resulta un contraste que les ha alejado del ‘play off’. ¿No del todo? “¿10 puntos son muchos? Sí y no”, se responde Mateu, pues “en Segunda parece que sí pero en este último tramo se deciden muchas cosas y siempre hay sorpresas, por qué no”. Un deseo que “depende también de lo que hagan los rivales. Primero hemos de ganar, y luego ver qué hacen los de arriba. Ojalá los 50 puntos lleguen lo antes posible porque queda liga y por qué no intentar acercarse al ‘play of’”.

Los oscenses se aferran al ejemplo del Levante y de la trayectoria general en casa, donde “nos sentimos más cómodos y lo complicado es trasladarlo fuera. Hay que intentarlo y creo que esta vez sí va a ser”. Los males de la SD Huesca no se concretan es aspectos tangibles del juego; los atribuye Marc Mateu a que no se ha de “salir tan agarrotados fuera de casa, presupones que el local va a empezar más fuerte. Es un tema mental, hay que evadirse del ambiente y de donde jugamos y salir igual”. No quieren que se convierta en una “obsesión” porque “no sería nada bueno. Hay que intentar evadirse y hacer lo mismo que funciona en casa”.

La dinámica general, tras cinco jornadas sin perder, ha dado confianza y a esta factor se suma la paulatina recuperación de futbolistas. Mateu precisa que “las cosas salen juegue quien juegue” y, en su caso particular, se encuentra “cada vez mejor”. El pasado fin de semana asistió a Jorge Pulido en el saque de esquina que supuso el 2-0 y rompió una racha de 32 encuentros sin que la SD Huesca marcase con un saque de esquina. Humilde, cree que el equipo no le ha echado de menos en este sentido puesto que “se trabaja mucho, hubo acierto y por eso parece algo que no es. Se seguirán trabajando de la misma manera los córners y a ver si tenemos el mismo acierto”.

Javi Martínez se ha quedado en el gimnasio

Los azulgranas se han entrenado este viernes en El Alcoraz a modo de ensayo general para el partido de El Sardinero. Han comparecido en el césped con las únicas ausencias del lesionado Cristian Salvador y de Javi Martínez, que se ha quedado en el gimnasio del IES Pirámide por precaución y para tratar una sobrecarga muscular. El resto, incluido un Kanté que ya está a punto para regresar a la convocatoria, ha seguido preparando este encuentro. Con los porteros habituales, Andrés Fernández y Juan Pérez, se ha ejercitado otro portero natural de Almudévar, el juvenil Nico Azagra.