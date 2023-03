Cuco Ziganda encuentra su equipo base para la recta final de la liga

Cuco Ziganda ha deslizado en más de una de sus comparecencias públicas que en su andadura como entrenador no ha sido habitual lo que este año se ha dado en la SD Huesca. Las rotaciones en el equipo azulgrana en busca de un equipo base parecen tocar a su fin y el técnico, para ser fiel a su trayectoria anterior, trabaja con una idea a la que quiere dar continuidad el lunes en Santander, donde podría repetir el mismo once que goleó al Levante y que se ha ido asentando en las últimas semanas con algunas entradas y salidas provocadas por las lesiones y las sanciones.

La sesión de trabajo de este jueves apunta en la misma dirección. Ziganda ha establecido dos grupos en el IES Pirámide; el primero de ellos, con los los diez jugadores de campo que se impusieron por 3-0 a los granotas: Timor, Blasco, Valentín, Sielva, Ratiu, Obeng, Mateu, Jorge Pulido, Florian, Juan Carlos y Joaquín. Con ellos, los porteros más Javi Martínez y Marc Mateu. En el segundo grupo se han entrenado Nieto, Rubén Pulido, Hugo Anglada, Vilarrasa, Kento, Manu Rico, Tomeo, Soko, Carrillo, Kanté y Enzo Lombardo. El único ausente ha sido el lesionado Cristian Salvador.

Empujado por los buenos resultados, Cuco Ziganda se sujeta a los futbolistas que han ido ganándose el puesto. La defensa no admite desde hace mucho tiempo discusión y ha vuelto a imponerse la zaga de cuatro. En el doble pivote, Óscar Sielva se ha convertido en un habitual en una línea golpeada por las bajas en los últimos tiempos. Bien por las lesiones de Salvador o de Javi Martínez o por los partidos de suspensión que han debido afrontar el propio futbolista catalán o Kento Hashimoto, el navarro no ha podido repetir dupla en el doble pivote, algo que sí puede suceder el lunes en El Sardinero con Sielva y David Timor.

En ataque, el entrenador sigue madurando la pareja que conforman Obeng y Joaquín Muñoz con el relevo lógico de Marc Mateu para la banda izquierda del ataque contra el Racing. Gerard Valentín se ha ganado la continuidad frente a la intermitencia de sus titularidades en el resto del campeonato. Si actúa de inicio en Santander, encadenará por primera vez cuatro partidos en el once, algo que sorprende en una pieza que solo se ha perdido dos encuentros pero que no ha disputado completo ni uno solo de los 28 en los que ha tomado parte. Juan Carlos, en la izquierda o como segunda punta, no admite reproches para Ziganda, que ha contado con él de forma más que habitual, titular en las nueve jornadas que han transcurrido de la segunda vuelta.

Ese equipo tipo admite los matices de Javi Martínez, Marc Mateu y Cristian Salvador. Este último es, de momento, el único jugador que causa baja para Santander, donde se espera tanto Javi Martínez como a Kanté. El medio vio frenada su progresión dentro de los planes de Ziganda cuando opositaba a una de las plazas en la línea medular. Tras lesionarse en el entrenamiento del pasado 15 de febrero se ha perdido los compromisos en los que, precisamente, se ha ido consolidando esta alineación sobre la que trabaja el técnico. Después del empate en Gijón, donde se empleó por última vez la defensa de tres centrales, solo retomada de manera puntual en los siguientes partidos.

Con la vuelta de Salvador, todavía sin fecha precisa, la SD Huesca recuperará la posibilidad de rotar en el medio y de dar así descansos a la acumulación de minutos en las piernas. También se podrán afrontar con mayores garantías las hipotéticas bajas; cuatro jugadores están apercibidos de suspensión y, de ver una amarilla en El Sardinero, se perderían el derbi aragonés ante el Real Zaragoza en El Alcoraz. Se trata de Florian Miguel, Joaquín Muñoz y Pablo Tomeo. Kanté, que durante estos días se ha cuidado por las molestias del gemelo, también se apunta a la cita contra los cántabros.