Ibiza-SD Huesca: Ratiu y Joaquín, dos autores para un mismo gol

¿Quién marcó el segundo gol del Huesca en Can Misses? Batir al portero es la clave en un partido de fútbol, aquello que decanta la balanza para el lado del equipo que más veces lo haya logrado. Por ello, la autoría de un tanto no resulta un asunto baladí. En la visita de este domingo de los azulgranas al Ibiza hubo cuatro para un marcador que acabó reflejando un 2-2. Los dos locales los consiguieron Coke y Cristian Herrera y el primero de los visitantes, Obeng.

Ahora bien, el 1-2, la diana con la que los de Ziganda le dieron la vuelta a la situación antes de llegar al descanso cuenta con dos rúbricas, la oficial y la que en el vestuario azulgrana se da por real. La jugada es como sigue. Joaquín, que ya había asistido a Obeng en el 1-1, ve la internada de Ratiu por el centro de la defensa y para salvar a dos contrincantes realiza un pase picado. El lateral internacional rumano, ante la salida de Fuzato, trata de empujar el balón y éste acaba en la red.

Las imágenes son poco concluyentes, pero sí que se aprecia cómo en la celebración Ratiu le dice a Joaquín que el gol es suyo y los rótulos de la realización televisiva, de hecho, se lo adjudican. Incluso el jugador le habría avisado al línea de que no llega a tocar el esférico. Sin embargo, en el acta elaborada por el árbitro José Luis Guzmán Mansilla el tanto es para el futbolista criado en Aguaviva. El gol llegó a ser revisado por el VAR por un fuera de juego de Valentín, que finalmente no se estimó por no intervenir en la jugada.

En la Liga, donde en su narración se le da a Joaquín, ha acabado siendo para Ratiu tras varios cambios. También en la página web de la SD Huesca se ha cambiado en el mismo sentido y lo mismo en la del Ibiza.

De no modificarse el acta, el nombre que resulta válido a efectos estadísticos es el de Ratiu, que ya aparece en la web de La Liga con dos goles, el de este domingo y el que logró en el 1-1 de la visita al Mirandés. Joaquín por su parte obtiene dos asistencias y no un pase de gol y una diana. El andaluz se queda con tres goles en lo que va de curso, lo que le impide igualar como pichichi azulgrana a Juan Carlos.