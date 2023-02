Ziganda: "Ganar tampoco habría arreglado la temporada fuera de casa"

El entrenador de la SD Huesca, Cuco Ziganda, reconoció que se habían visto varias versiones de su equipo en Ibiza y solo una buena, la que llevó consigo los dos goles antes del descanso. El resto de situaciones evidenciaron el habitual tono bajo del equipo azulgrana fuera de casa, que hizo "lo más difícil" sin rematar la faena y durante la segunda parte a merced del colista (2-2).

Tras el descanso, y con el 1-2, llegaron los problemas, "soportamos el primer arreón, parecía que no pasaba nada pero han empatado, nos hemos desubicado y han llegado más". El técnico azulgrana tildó el empate de "justo", si bien los méritos del Ibiza crecieron en el tramo final.

Pese a los dos goles anotados, Ziganda recordó que "fuera nos cuesta marcar y llegar", e insistió en que "habíamos hecho lo más difícil. En el segundo tiempo nos costaba salir pero el partido estaba más o menos controlado hasta el 2-2. Nos ha faltado salir y sujetarnos con más solidez". Unos minutos de desorden hasta el final en los que "no sabíamos si salir o no, ha sido un poco deslavazado y no hemos encontrado el guion que pretendíamos" para sumar la segunda victoria fuera.

Lamentó Ziganda la acción del 2-2, que les produjo un "daño mental al no saber frenarlo. Ellos tenían el empuje del público y mucho ánimo, nosotros estábamos en tierra de nadie". Tras el empate, "nos ha sobrepasado su energía, hasta el empate estábamos más organizados y ellos no llegaban con tanta claridad. Nos han hecho sufrir porque hasta el final aprietan y nosotros hemos sido uno más de esos equipos a los que les ha costado aquí".

Frente a esa fragilidad defensiva, Ziganda no recordaba "muchos remates" peligrosos del Ibiza, aunque calificó como "feo" el 1-0, que les afectó porque "casi no habían llegado antes".

Enfrentados a la rémora reiterada del rendimiento a domicilio, el entrenador razonó que "es todo el año, ganar no arreglaba la temporada fuera de casa. Son puntos y estábamos más cerca que otras veces. Logramos un punto más y queda conformarse, pero no podemos irnos satisfechos con el partido".

Los oscenses perderán la próxima jornada a Kento Hashimoto por tarjetas, volverá Óscar Sielva y Florian Miguel, que se retiró lesionado, está a la espera de pruebas médicas.