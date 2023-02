Segunda oleada de sanciones en la temporada para la SD Huesca

Por tercera jornada consecutiva, la SD Huesca tendrá en la visita del domingo al Ibiza (14.00) una baja por sanción. Si en el empate con el Sporting se ausentó por este motivo Jorge Pulido y en el del Granada, lo hizo el otro Pulido, Rubén, en Can Misses lo hará Óscar Sielva. El medio, titular en los dos últimos compromisos, vio su quinta cartulina amarilla ante los nazaríes.

En lo que va de curso han sido castigados ya sea por cumplir ciclo de tarjetas o por expulsión nueve azulgranas, dos de ellos en dos ocasiones. La actual se puede considerar la segunda oleada tras la ya vivida entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda cuando de las jornada 18 a la 22 siempre hubo al menos un jugador no disponible por sanción salvo en la visita al Burgos. La abrió Juan Carlos, el primero en llegar a las cinco amarillas, razón por la que Ziganda no pudo echar mano de él en el desplazamiento a Éibar. El gallego también causó baja dos careos después en el duelo con el Real Zaragoza por haber visto la roja en el choque previo con el Andorra, en el que no estuvieron Valentín y Timor por amarillas. El mismo motivo hizo que Salvador faltase en el cruce con el Albacete, el primero de 2023.

Antes, el primer sancionado de la temporada había sido Jorge Pulido, que en la jornada 3 en Albacete abandonó el encuentro a la hora de juego por dar un mordisco y como consecuencia no pudo vivir sobre el césped el 3-0 con el Ibiza. Florian Miguel vio la roja en el recibimiento al Lugo en El Alcoraz y no viajó a Oviedo, donde en la jornada 10 los azulgranas lograron su única victoria a domicilio hasta el momento (0-1), y Juan Villar se tuvo que ir al vestuario desde el banquillo en el triunfo sobre Las Palmas (1-0), lo que hizo que no fuese a Ponferrada en la jornada 14.

En estos momentos hay tres jugadores a un paso de llegar a las cinco amarillas. Son Florian Miguel, amonestado en los dos últimos partidos, Kento, que lleva aguantando con cuatro durante las siete jornadas ya consumidas de la segunda vuelta y Tomeo, en el alambre desde la visita del Albacete, compromiso que disputó al completo, pero desde el que ya no ha vuelto a jugar por decisión técnica. Con tres están Joaquín y Blasco.

La baja de Sielva en Ibiza no será la única. Tampoco se podrá contar con Javi Martínez, que se recupera de la lesión muscular que se produjo la semana pasada. El equipo comenzará a preparar el partido el miércoles tras guardar descanso este martes. En el entrenamiento matinal habrá que comprobar la situación de Lombardo y Kanté, que se perdieron la sesión de recuperación del lunes aquejados de gastroenteritis.