Cuco Ziganda espera un partido “muy excitante” en El Molinón

La semana de la SD Huesca se ha vestido de una manera más amable tras la victoria sobre el Mirandés, un cimiento para edificar la búsqueda del segundo triunfo seguido, y que sería el segundo a domicilio de la temporada, este domingo en El Molinón (18.30, LaLiga Smartbank TV). El técnico, Cuco Ziganda, ha analizado este viernes los aspectos alrededor del duelo ante el Sporting de Gijón, un equipo que ha cambiado de entrenador con el mexicano Miguel Ángel Ramírez y presenta el aire fresco de una cantera pujante y un estadio siempre entusiasta.

Los azulgranas van a tener la baja del sancionado Jorge Pulido, a quien suplirá en el eje de la defensa Rubén Pulido, mientras que Marc Mateu regresará a la convocatoria después de dejar atrás su segunda lesión consecutiva, en el sóleo de la pierna derecha. El concurso de los estimulantes Obeng y Javi Martínez es otra de las cuestiones en el aire contra un Sporting al que Ziganda espera “muy motivado. Como entrenador del Real Oviedo ya vivió derbis intensos y felices: sus tres visitas con los carbayones arrojaron victorias por 0-1. Augura un “partido muy excitante”: “Se vivía con mucha intensidad y eran partidos competidos e igualados. Vamos a intentar hacer un buen partido, a ver si sacamos a relucir nuestras virtudes y aprovechamos un buen día para ponerles en dificultades”.

La primera y única victoria fuera de El Alcoraz también se sumó en Asturias, aquel 0-1 de Oviedo, y la SD Huesca encara la cita como “otra oportunidad de sumar y dar un salto adelante, en puntos y sensaciones, en la clasificación. Es uno de los debes de este año sabiendo de las dificultades, tiene que aumentar el nivel que hemos de dar y la exigencia con nosotros mismos. Nos están faltando cosas para sacar esos partidos”, ha valorado el navarro, que le sigue dando vueltas a “cómo mejorar” puesto que “entre ganar y perder la línea es muy fina. No sé si estuvimos mejor con Mirandés o Las Palmas y ganamos el primero. Los detalles en las áreas nos llevan a un sitio o a otro”.

Como ya anunció Ziganda tras el 1-0 al Mirandés, Rubén Pulido volverá al once. No disfruta de minutos desde el derbi aragonés de diciembre: “Está entrenando muy bien, no está teniendo sitio porque atrás la defensa está muy bien con Blasco y Jorge, ahora tiene menos oportunidades desde Navidad. Vino muy concienciado y espera una oportunidad totalmente merecida”. No parece optar para el domingo por la defensa de tres centrales en ausencia del capitán, un recurso que se ha empleado en otros contextos y pese a que el Sporting sí emplea esa fórmula.

Obeng y Javi Martínez han dado “mucha frescura mental y una energía mental, han llegado con ganas de reivindicarse y una mirada limpia. Samu lo remató con el gol y antes nos dio mucho, el equipo lo agradece y es capaz de crear peligro y ser muy incómodo e insistente para las defensas contrarias. De Javi ya habíamos visto detalles y por eso le hemos metido. Tiene muchas piernas, se desplaza muy fácil y está técnicamente dotado. Agradecimos mucho su trabajo”, señalaba Ziganda del soriano, que puede “jugar dentro o en banda, en función del partido, de otros jugadores o momentos de forma”.

Se puede equiparar al último fichaje invernal con Juan Carlos Real, desplazado a la izquierda en los últimos tiempos y ahora con la competencia del propio Javi Martínez o el recuperado Mateu. “Tenemos jugadores y recursos y planteas estrategias en función de ello. Frente al Mirandés nos decidimos por Carillo y Obeng porque intuimos que era un buen día para dos delanteros. Juan Carlos entiende el juego, junta al equipo y da continuidad. El equipo agradece tener jugadores como él, es muy trabajador aunque no lo parezca”, explicó.

Con 13 porterías a cero en 26 partidos, la SD Huesca quiere completar el círculo que le acerque al equilibrio, y para ello Ziganda pide “atacar con orden. Nos falta ser más redondos y confiados, darle más sentido al juego ofensivo porque nos cuesta más que a otros equipos. En una temporada en la que se han marcado menos goles que la pasada en Segunda, una diferencia que ya supera la centena, Cuco Ziganda consideraba que “hay demasiada diferencia, no sé si priorizamos el aspecto defensivo o el bloque defensivo gana al ofensivo. Quizá lo segundo. Es más fácil destruir que construir”.