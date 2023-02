La reválida de Cristian Salvador en Gijón

Cristian Salvador se ha consolidado como centrocampista de confianza para Cuco Ziganda, que le ha dado las llaves de esta parcela durante la segunda vuelta. En lo que va de temporada, su presencia se ha hecho más sólida respecto a la pasada. Entonces pasó de la titularidad al ostracismo y vivió una situación muy complicada en el mismo estadio que la SD Huesca visita este domingo, El Molinón, para medirse a un Sporting de Gijón en el que el zamorano jugó cinco temporadas. Se le presenta al pivote una reválida allí donde fue su hogar para aupar a los azulgranas a su segundo triunfo a domicilio del curso.

En aquel Sporting-Huesca del 10 de diciembre de 2021, Salvador afrontaba una de aquellas citas emotivas que jalonan la carrera de todo futbolista. Poseído por los nervios de la situación, hizo un mal arranque de partido y el entonces técnico, Xisco Muñoz, le sustituyó a los 33 minutos. Además de ser señalado en el momento, el medio lo sufrió el resto de aquella campaña, en la que solo participaría en cuatro partido más. En otro contexto, con nuevo entrenador y más continuidad, está mostrando el nivel que ya enseñó con la camiseta rojiblanca, que vistió en 78 ocasiones. En año y medio ya acumula 40 presencias con la SD Huesca.

La terapia que se aplicó a sí mismo fue la de “seguir trabajando jugase o no jugase” para “esta preparado cuando llegue la oportunidad y aprovecharla”. Consciente de que esta llegaría, se cubrió con un escudo anímico: “Hasta Navidad jugaba como central o pivote y es un aprendizaje. Este año empezó sin que contase y tenía que seguir, sabía que iba a entrar y debía estar preparado. Las oportunidades llegan”. Admite que “aquella vez en Gijón no tuve mi día, no notaba que estaba nervioso pero eran muchos años allí, cosas bonitas, y te puede afectar. La grada me animó mcho cuando me cambiaron y ahora tengo la ocasión de volver allí y demostrar que esas experiencias te hacen más fuerte”.

Afronta con “muchas ganas” la vuelta a su casa, porque “fuera nos está costando y tenemos un gran partido y un gran rival para sumar los tres puntos fuera de casa y cambiar esta dinámica”. La clave pasa por “transportar la dinámica de El Alcoraz, que está siendo muy buena, a fuera”. El Salvador reconocible ha emergido porque “todo jugador se quiere sentir importante. Me estoy encontrando muy a gusto y la confianza es muy importante”. Asoma un Sporting que pese a las actuales dudas será “un rival muy complicado. Vamos con muchas ganas a un campo complicado para hacerlo. Tienen una afición maravillosa”.

Una mezcolanza de sensaciones acompaña al jugador de 28 años, que solo mira atrás para aprender. Pese a acusar alguna molestia sin importancia, se cuenta con él para Gijón. “Me estoy encontrando muy a gusto y los compañeros me ponen las cosas muy fáciles”, ha celebrado antes del entrenamiento de este jueves. También la competencia, elevada, le gusta porque “todos tenemos un gran nivel y el que juegue lo hace bien. Hay que trabajar duro cada día para que sea así”.

Se desarrolla una competición “muy igualada” en la que “a todos los equipos les está costando ganar” y la SD Huesca no es ajena a esta dinámica. “Hay que seguir trabajando”, y el triunfo de la pasada jornada ante el Mirandés supuso “un subidón. Necesitábamos los tres puntos para tener una semana tranquila y preparar mejor el partido del Sporting”, que también será especial para un cuerpo técnico con pasado en el eterno rival, el Real Oviedo, y para jugadores con pasado carbayón como Samuel Obeng y Juanjo Nieto.