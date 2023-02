Escriche sobre su salida de la SD Huesca: “No contaba con la confianza del entrenador”

Aunque su cesión se anunció al inicio de la semana pasada y ya contó con 24 minutos en la derrota del Albacete con el Tenerife de la última jornada, su presentación oficial con los manchegos no se produjo hasta la mañana de este miércoles. Dani Escriche, con contrato con la SD Huesca hasta 2024, marchó al Carlos Belmonte en el tramo final del mercado de invierno dentro de una operación en la que su nuevo club se guardó la opción de compra, obligatoria en caso de ascenso y opcional de seguir en Segunda División. “No contaba con la confianza del míster y cuando jugaba no me encontraba bien. Apareció la opción de venir a Albacete, creo que el sistema de Rubén Albés se asemeja mucho a mi estilo de juego y viendo como está yendo este año no dudé en venir aquí”, expuso su punto de vista sobre una operación que tanto el director deportivo azulgrana, Ángel Martín González, como Cuco Ziganda han explicado desde la necesidad de que el futbolista de 24 años cambiase de aires.

Sobre su debut en su nuevo destino, el atacante, que vive su tercera cesión desde que firmó como azulgrana en 2018 -la primera sirvió para que siguiese un curso más en el Lugo, su club de procedencia, y en la segunda logró el ascenso con el Elche-, comentó que “en veinte minutos con el Albacete se vio un Dani muy diferente al del Huesca”. “Estoy muy feliz por los minutos que me dio el míster, llevaba mucho tiempo sin disfrutar jugando al fútbol”.

“Ya me comentó que puedo jugar en las distintas zonas de ataque y yo estoy encantado. He venido aquí a sumar, con goles y con trabajo”, afirmó sobre lo que le había comentado Albés acerca del papel que va a tener. “Las sensaciones son muy positivas, es un club que está creciendo, es un grupo muy humilde, es prácticamente una familia. He venido aquí para aportar mi granito de arena y a lograr los objetivos”, continuó. En el Albacete, que marcha sexto, le han acogido “con los brazos abiertos y eso es de agradecer”.

Escriche, autor de un gol en veinte partidos, comenzó la temporada siendo titular en las seis primeras jornadas. Sin embargo, un esguince en la rodilla izquierda que se produjo en un entrenamiento hizo que se perdiese los cinco compromisos siguientes. Desde su regreso y hasta su marcha sus apariciones en el once se habían vuelto esporádicas, si bien no se había quedado ya en ninguna ocasión sin jugar.