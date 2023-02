Gerard y Pol Valentín: entre hermanos anda el juego

No son frecuentes los partidos entre hermanos carnales en el fútbol profesionales. No abundan por tanto los piques fraternales como el que se vivirá este domingo entre Gerard Valentín y su hermano Pol, futbolistas de la SD Huesca y el Sporting de Gijón respectivamente, este domingo en El Molinón. No será la primera vez que se crucen, pues ya lo hicieron cuando el primero jugaba en el Lugo y el segundo en el Fuenlabrada, pero sí se estrenará este duelo con el extremo, de 29 años, como futbolista azulgrana. 25 años tiene Pol, que como su hermano mayor puede actuar tanto de lateral diestro como de carrilero.

Ambos nacieron con un balón de reglamento bajo el brazo. Su padre es Albert Valentín, que ha sido director deportivo o secretario técnico de clubes como el Real Zaragoza. Pol Valentín no llegó a participar en el 0-0 de la primera vuelta en El Alcoraz, aunque en las últimas jornadas ha ganado protagonismo y la expulsión la pasada semana de Guille Rosas abre las puertas a la posibilidad de que se mantenga en el lateral derecho, donde ha actuado en 13 ocasiones en lo que va de curso. Gerard Valentín, por su parte, ha partido del banquillo en los choques con Las Palmas y Mirandés y el domingo podría figurar entre los once escogidos por Cuco Ziganda.

Más información La reválida de Cristian Salvador en Gijón

Pol Valentín fue compañero en el Fuenlabrada de los hoy azulgranas Rubén Pulido y Abou Kanté, y en referencia al enfrentamiento con su hermano señaló esta semana que se lo toma con “naturalidad” porque “no es la primera vez” que se enfrentan. Ambos son naturales de la localidad gerundense de Aviñonet de Puig Ventós y se forjaron como futbolistas en el Nástic de Tarragona. Gerard comenzó en las categorías inferiores del Figueres y después pasó por Girona, Sevilla y Olot antes de recalar en Tarragona en 2014, mientras que Pol ingresó antes en el Nástic, en edad juvenil.

La plantilla de la SD Huesca se ha entrenado este jueves en el IES Pirámide con Joaquín Muñoz al margen debido a que padece una sobrecarga en la zona isquiotibial que ha aconsejado que dosifique esfuerzos para estar disponible el domingo. Por su parte, Enzo Lombardo solo ha realizado con sus compañeros el tramo inicial de la sesión antes de marcharse al gimnasio y su presencia en El Molinón es poco probable, por lo que se sumaría a la baja del sancionado Jorge Pulido, a quien sustituirá Rubén Pulido en el eje de la zaga. La puerta cerrada de Ziganda no desvela si Javi Martínez jugará de inicio y dónde o quién acompañará a Obeng en la punta de ataque, si Carrillo o el citado Joaquín. Marc Mateu está preparado para regresar a la convocatoria.