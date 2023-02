La SD Huesca trabaja al completo antes de recibir al Mirandés

Nadie se quedó en el gimnasio o la enfermería en el último entrenamiento previo a la visita del Mirandés del sábado (16.15). La SD Huesca trabajó este viernes al completo sobre el césped del Pirámide y así Cuco Ziganda va a tener una amplia baraja entre la que elegir las piezas para afrontar el siguiente compromiso, el primero con la plantilla configurada de forma definitiva una vez que ya ha cerrado el mercado de invierno. Solo una ausencia se puede dar por segura, Marc Mateu, con el que, a pesar de que ya se ejercita con el grupo, se prefiere aplicar la cautela y alargar al menos una semana más los plazos de recuperación de la lesión que se produjo en el sóleo, la segunda seguida de similares características que sufre esta temporada. Para concretar la convocatoria de 23 futbolistas habrá que hacer dos descartes más.

Anglada, Ratiu y Salvador, que el jueves se había limitado a realizar ejercicios en el gimnasio a causa de unas molestias, se reincorporaron al grupo. De ellos, los dos últimos son fijos en las alineaciones.

Con respecto a la expedición que viajó a Las Palmas (1-0), al margen de que ya no están Escriche y Villar, que han salido cedidos al Albecete y al Córdoba, y sí que se encuentran los dos últimos fichajes, Javi Martínez y Obeng, dos de las tres ausencias de entonces vuelven a estar disponibles. Con Mateu se quedaron en tierra la semana pasada Óscar Sielva, con molestias en el pubis, y Juanjo Nieto que había sido padre.

Para el lateral derecho, de entrar en la citación, sería su primera vez al igual que ocurre con Obeng y Javi Martínez. En el caso de estos dos, Ziganda valora incluso la opción de incluirlos en el once y lo que sí que parece casi seguro es que tendrán minutos a lo largo del encuentro a tenor de las buenas sensaciones que están dejando en el técnico.

En Gran Canaria se apostó por retomar el sistema de tres centrales previo al parón navideño. El técnico aún no tiene decidido si le dará continuidad o regresará a sus más canónicos 4-4-2 y 4-2-3-1. De ser así, el once podría no distar demasiado del que venía usando en lo que va de segunda vuelta con Andrés, Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Miguel, Valentín, Kento, Salvador, Joaquín, Juan Carlos y Carrillo.