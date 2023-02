La SD Huesca sale del mercado invernal “más equilibrada”

La SD Huesca conoce ya con qué recursos contará para afrontar lo que resta de temporada después de que se cerrase el mercado de fichajes con la salida, sobre la bocina, de Juan Villar cedido al Córdoba de Primera RFEF una vez que la Liga de Fútbol Profesional autorizó la operación, y la deseada llegada del centrocampista Javi Martínez a préstamo desde Osasuna, Cuatro fichajes, el del soriano más los de Juanjo Nieto, Juan Pérez y Samuel Obeng, destinados a mejorar el rendimiento del conjunto de Cuco Ziganda.

Al menos, ese es el deseo y la impresión del director deportivo, Ángel Martín González, que este miércoles ha repasado las claves del último mes durante la presentación de Javi Martínez. Un futbolista del que aplaude su versatilidad, la capacidad de adaptarse a varias posiciones por dentro y por fuera con la misión de que los azulgranas ataquen con más calidad. Si puede parecerse a alguien, es a Juan Carlos Real. Se trataba de un objeto de deseo desde el pasado verano, aunque terminó tomando la carretera a Albacete, y ahora su firma ha estado solo condicionada, de nuevo, por la realidad económica de la entidad y los exhaustivos controles de la patronal.

La marcha de Juan Villar surgió a última hora del día, con una llamada del Córdoba tras la que se produjo la negociación y el acuerdo para ceder al punta, que tiene contrato con la SD Huesca hasta 2024. “Está contento, va a jugar donde quiere y todas las partes estamos satisfechas”, ha valorado el director deportivo. Su papel, residual, se ha limitado a 141 minutos en los ocho partidos en los que Ziganda ha contado con él, siete de liga y el de la Copa del Rey en Torremolinos. Se suma a las salidas de Kevin Carlos, Euse Monzó, Miguel San Román y Dani Escriche más la previa de Isidro Pitta.

No considera Martín González que haya sido un mercado “movido”, pues “se han hecho las cosas con tranquilidad y han surgido situaciones”. Como resultado, “un equipo equilibrado y bien conformado, estamos mejor”. Se mostraba satisfecho por “la gente que ha venido y de que la plantilla mejore”, con 23 fichas y una reducción en la nómina de delanteros: se queda en tres con Obeng, Carrillo y Kanté.

Sin concluir que se trate de un bloque mejorado con respecto al que había cuando terminó el verano, Martín González analiza que está “un poco mejor compensado. Había un exceso de gente arriba y va a ser un poco más cómodo trabajar para el entrenador de esta manera. De Obeng esperamos competitividad y gol, y más calidad con Javi Martínez, Nieto está para jugar cuando el míster decida. Juan Pérez jugador de la casa que nos va a dar mucho”.

No se esperaban “tantos movimientos” pero “se han ido dando situaciones y todo se ha hecho con el consenso de las partes”. Tampoco se queda con ninguna espina clava por alguna llegada que no se haya podido concretar: “Estábamos económicamente justos y no queríamos hacer nada fuera de lo normal. Ahora, a ver qué somos capaces de hacer con la medida de la primera vuelta”. Ha sido un mercado “más difícil” que en verano, “con el límite salarial casi agotado y la Liga que es muy exigente, pone muchos condicionantes que antes no computaban, pero ha podido hacerse lo que queríamos. Nuestro primer objetivo ha llegado”.

Considera Martín González que la competitividad “siempre es buena, el no tener el sitio fácil ayuda”, y confía en que tanto Obeng como Javi Martínez puedan estrenarse este sábado ante el Mirandés en El Alcoraz (16.15, LaLiga SmartBank TV): “Javi se ha preparado estos dos meses en que sabía que podía venir aquí y Obeng ha dado un muy buen nivel físico en su primer entrenamiento. Nos va a contagiar su actitud y su alegría”. Tras unos días de tranquilidad, la dirección deportiva pondrá el foco en la temporada que viene, “en posibilidades para las posiciones que tenemos más flojas y para mejorar”.