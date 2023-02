Javi Martínez, con ganas de “sumar desde ya” en la SD Huesca

Uno es feliz allí donde le quieren, y Javi Martínez (Ólvega, Soria, 1999) aspira a serlo en una SD Huesca que ya le pretendió en verano y que ha vuelto a la carga por él en el mercado invernal para rescatarlo de un Albacete Balompié donde ha estado lejos de ser protagonista. Ahora quiere recuperar el tiempo perdido y ser ese futbolista con 40 apariciones en Primera División enfundado en la camiseta de Osasuna, que le ha cedido a El Alcoraz hasta el final del curso. Este miércoles ha sido presentado por Ángel Martín González y después ha completado su primer entrenamiento a las órdenes de Cuco Ziganda.

El “versátil” jugador, como lo ha definido el director deportivo, aterriza en Huesca después de “un proceso un poco largo”, con hambre y una vez recibida la autorización por parte de la Liga de Fútbol Profesional como última paso para sellar un acuerdo con el que todas las partes comulgaban desde hacía tiempo. “Feliz y con ganas de comenzar a sumar” se ha presentado el futbolista de 23 años. También con la necesidad de dejar atrás su pasado más reciente y un paso poco fructífero por La Mancha. Ha tenido una primera toma de contacto con el grupo, al que ha regresado Gerard Valentín tras disponer de permiso el martes.

Sabe que “lo que necesita el club es alguien que pueda aportar desde ya, es el objetivo del mercado, no importa cuantos partidos haya jugado sino la calidad”. Considera que en Albacete fue “la persona equivocada en el sitio equivocado”, de ahí que no consiguiese continuidad en un bloque que ahora mismo sueña con el ascenso: “Llegas a un equipo en buena dinámica, cuesta entrar y cuando lo hice tuve mala suerte con un golpe en el costado que me dejó fuera. Lo están haciendo bien, queda felicitarles, y ahora seremos rivales”.

Su futuro se encontraba en la SD Huesca, de ahí que su objetivo en estas últimas semanas allí, “ha sido prepararme para lo que venía, canalizar la rabia que llevo dentro para que salgan bien las cosas”. A Javi Martínez no le gustan las etiquetas ni tampoco catalogar a un jugador antes de llegar “por que no es bueno”. Sí conoce que su primer objetivos y el del equipo es “dejar la portería a cero y sumar en ese sentido. Luego tienes otras características para aportar”. Se presenta tras realizar un “trabajo mental” con el que deja atrás Albacete.

El soriano conoce a Cuco Ziganda por su trayectoria y lo que le han contado otros compañeros, y en la distancia ha seguido a un equipo “fiable, sólido, al que es difícil que se le haga gol. Esa ha sido la línea, con una larga racha sin perder. La diferencia entre eso y ganar o perder es fina. Ahora intentaremos mejorar lo que se ha hecho”. Entiende que se tendrá que ganar el puesto “poco a poco” y busca un protagonismo que tampoco es el que tuvo en Osasuna, donde se sentía “importante pero desde un rol diferente al que quiero aquí. Era el jugador 12, actuaba más atrás”.