La crisis de resultados de la SD Huesca, un terreno que Ziganda conoce bien

La derrota del sábado en Las Palmas (1-0) elevó la racha a seis partidos sin ganar, una mala dinámica que hunde sus raíces incluso más allá de aquel 1-0 con el Andorra del 7 de diciembre, la última alegría. La SD Huesca solo se ha impuesto en uno de sus diez compromisos ligueros más recientes y fruto de ello ha ido perdiendo posiciones en la clasificación hasta verse abocada a la mitad baja con la opción de cerrar la jornada a solo tres puntos del descenso si el lunes la Ponferradina se impone al Real Zaragoza.

Ziganda no acaba de dar con la tecla para revertir la situación, pero lo sigue intentando. En Canarias tras el partido pidió trabajo y frialdad. Sabe de lo que habla porque ni mucho menos es ésta la primera vez en la que afronta algo así. Al contrario, resulta algo bastante habitual a lo largo de sus 16 temporadas en los banquillos de Primera, Segunda y la antigua Segunda B. En diez de ellas ha tenido concatenaciones de marcadores no favorables iguales o superiores a la de ahora, quince en total de las que ocho se frenaron en los seis encuentros. El récord fueron los once que sufrió con el filial del Athletic en Segunda en la 2015-16.

Ahora acumula cuatro tablas y dos derrotas. La temporada pasada engarzó cinco empates y un tropiezo con el Oviedo entre las jornadas seis y once y algo similar le ocurrió un curso antes, también con los carbayones, de la 19 a la 24, entonces con tres igualadas y otros tantas lamentaciones. Una dinámica que volvería a experimentar de la 28 a la 34 con dos tropiezos y cinco empates.

En su último paso por Primera División, en la 2017-18 con el Athletic, pasó en dos ocasiones por el trance de apilar seis cruces sin sumar tres puntos de una tacada. En Segunda B con el Bilbao Athletic le pasó una vez en la 2016-17 y otra en la 2014-15. Con el Xerez, en la élite, fue destituido tras diez sin ganar y después de haber tardado siete jornadas en lograr el primer triunfo y antes con Osasuna se había quedado en seis en la 2008-09, lo que le costó su salida del club rojillo en la sexta jornada, y en siete dos veces, en la 2006-07. Con Osasuna Promesas, en la división de bronce, llegó a diez en la 2005-06.

Para el Huesca la racha en Segunda es la peor desde la 2017-18, cuando fueron ocho las citas sin victorias. Un mal trago que no impidió el ascenso a Primera. En la campaña pasada hubo dos de cinco, la primera durante el traspaso de poderes entre Ambriz y Xisco, y la segunda ya en tramo final cuando las opciones del ‘play off’ se evaporaron. Con Míchel, solo en una ocasión se llegó a los tres partidos sin ganar.

El equipo regresó este domingo de Canarias y será el martes cuando comience a preparar la visita del Mirandés, programada para el próximo sábado a las 16.15. Se han previsto cuatro entrenamientos.