Ziganda: "Hemos encajado un gol tonto que ha marcado el desenlace"

El entrenador de la SD Huesca, Cuco Ziganda, analizó a la conclusión del encuentro en el Estadio de Gran Canaria que "por nuestra parte estamos decepcionados": "No hemos podido sumar. Había un rival fuerte en un buen momento que somete mucho. Lo hemos afrontado bien pero nos ha faltado acierto en algunas ocasiones del primer tiempo. El gol del segundo ha marcado el desenlace". Y es que "en esta categoría los detalles deciden y luego ellos se han sentido más cómodos y nosotros nerviosos. Hemos tenido algún acercamiento con más corazón que cabeza".

Los goles "son por errores de todos, en general". El tanto de la victoria de los canarios fue "una jugada que se puede mejorar" y "para eso trabaja el entrenador, para que no suceda". Los azulgranas hicieron estar "incómoda" a Las Palmas en la primera parte, "algo que pocos han conseguido. No es fácil jugar aquí y en el segundo tiempo hemos tenido ocasiones, si no claras, sí de incertidumbre para ellos".

Ahora "no salen los resultados y tenemos que seguir trabajando y ser fríos. No hemos acertado, nos hemos equivocado en nuestra área y se ha ido el partido ante un gran rival". Ziganda cree que lo importante es "mantenernos firmes con nuestro plan allá donde vayamos. En ese sentido me ha gustado el equipo. Mantenernos con la cabeza alta y seguir con buena mentalidad. Esto es muy largo y el sábado, ante el Mirandés, hay un partidazo que afrontamos todos".

No le preocupa la falta de gol "porque son situaciones puntuales. Tenemos una idea que nos ha de hacer fuertes en el campo y no pensar en otras historias". En Segunda, dependiendo de un partido, "miras de un lado u otro. Hay que cortar la racha lo antes posible y jugar al máximo nivel". Y se consigue "saliendo a jugar como en este campo. No es una final para nada, hay que saber a qué queremos jugar".

Los azulgranas recordaron el partido de la primera vuelta, que podía servir de modelo: "No hemos acertado y hemos encajado en la más tonta. No le daremos más vueltas, analizaremos el partido y mantendremos la personalidad para ir así a todo los partidos". Enzo Lombardo, con minutos al final, "lleva unas semanas con nosotros y le metemos poco a poco para tenerle en las mejores condiciones para lo que nos queda".

En este momento, y con el mercado de fichajes abierto, "no hay intenciones y han salido jugadores, si hay posibilidades es trabajo de la dirección deportiva. Si viene alguien le recibiremos con los brazos abiertos y si no, con los que están ahora iremos a muerte", zanjó.