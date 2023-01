Cuco Ziganda encuentra su defensa

El comienzo del año ha mostrado a una SD Huesca continuista, con menos rotaciones en los onces de Cuco Ziganda que los acostumbrados durante la primera vuelta. En busca de ese once tipo, en un cásting enriquecido por la inscripción de Juanjo Nieto esta semana, la defensa se ha mantenido invariable en los partidos ante Albacete y Cartagena. Y más atrás, aun cuando el técnico azulgrana optó por una zaga de tres centrales. El derbi aragonés marcó un punto de inflexión; desde aquel 3-0 en La Romareda han jugado siempre de inicio Andrei Ratiu, Jérémy Blasco, Jorge Pulido y Florian Miguel mientras perdían presencia en las alineaciones Rubén Pulido e Ignasi Vilarrasa.

Desde que despertó 2023, Ziganda trabajó para regresar a su esquema tradicional, con cuatro defensores, y se dejó atrás la línea de tres centrales que se empezó a poner en práctica contra el Andorra en la jornada 19 y se consolidó en las siguientes con Real Zaragoza y Burgos para caer en desuso en el nacimiento de la segunda vuelta. Entonces se optó por incluir a Vilarrasa en los onces, una decisión tomada asimismo a partir de la lesión de Marc Mateu, y el catalán se empleó como carrilero zurdo con Ratiu en la banda opuesta y Blasco, Pulido y Miguel en el eje de la zaga. Con Albacete y Cartagena se ha retomado la idea original, Vilarrasa ha perdido el sitio y se ha mantenido Florian Miguel como lateral izquierdo.

La SD Huesca ha repetido defensa en las dos primeras jornadas del año y esos cuatro nombres se han consolidado en los planes de Ziganda. La Romareda marcó, en este sentido, un antes y un después con Rubén Pulido, que desde el choque con el Real Zaragoza no ha disputado ni un minuto. Jérémy Blasco no jugó ante los blanquillos y sí ha participado en los tres siguientes compromisos. Todos ellos, completos y junto a Jorge Pulido para dar así continuidad a la pareja de centrales que más veces ha jugado de inicio en lo que va de curso. El francés y el manchego han coincidido en el once titular diez veces, mientras que los dos Pulido lo han hecho en seis ocasiones. Los otros jugadores empleados como centrales han sido Hugo Anglada, David Timor, Euse Monzó o el propio Florian Miguel.

En el lateral diestro, Ratiu encontrará a partir de este fin de semana, si así lo considera Ziganda, la competencia de Juanjo Nieto para el puesto. Hasta la fecha no ha tenido opositor y es el futbolista de campo con más minutos de la plantilla (1.920). Solo se perdió la cita con el Leganés por un compromiso oficial con la selección de Rumanía y entonces le suplió Jérémy Blasco. En el otro flanco, Florian Miguel sí ha contado con la alternativa de Ignasi Vilarrasa, aunque el reparto de apariciones es abrumadoramente favorable al galo -19 partidos titular y 1.650 minutos- frente al catalán, con siete como titular y 664 minutos.

Rubén Pulido, uno de los fichajes veraniegos, no ha tenido fortuna en sus últimas apariciones en la titularidad. Sus tres últimas titularidades han coincidido con las derrotas ante Tenerife (2-0), Eibar (2-1) y Real Zaragoza (3-0). Especialmente desafortunada fue la de Ipurua, con un penalti y un autogol en los últimos minutos de los que el cuadro local se aprovechó para remontar el gol que había anotado Dani Escriche en el primer periodo. David Timor, que también puede ejercer como central, solo ha desempeñado este rol de manera ocasional, y los canteranos Hugo Anglada y Euse Monzó, este último cedido al San Sebastián de los Reyes de Primera RFEF en el mercado invernal, no han tenido continuidad después de aparecer en las primeras jornadas.

La SD Huesca es uno de los conjuntos de Segunda División que menos goles recibe, 19 en 22 partidos, un registro que consolida el trabajo defensivo de un Cuco Ziganda que pone el acento en este apartado. Sin embargo, el azulgrana es uno de los equipos al que más ocasiones hacen. Ha recibido 283 disparos, un apartado en el que solo le superan Lugo, Burgos y Albacete. El papel de Andrés Fernández, tercero de momento en el Trofeo Zamora que otorga el diario Marca, ampara en este sentido el trabajo de una línea cada vez más clara y delimitada.