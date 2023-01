Manu Rico: "Sé que puedo dar más"

El inicio de las segundas vueltas es propicio para Manu Rico. Las tres jornadas que disputó con el primer equipo la temporada pasada fueron precisamente a caballo entre una mitad y otra del calendario y en la actual, ya como uno más entre los ‘mayores’, después de haber aparecido solo en dos ocasiones sobre el césped hasta Navidad, ha tenido minutos en los dos últimos compromisos sosteniendo así junto a Tomeo la menguante presencia de canteranos en la SD Huesca. "He estado entrando en los últimos partidos y quiero dar más porque sé que lo tengo", afirmó este miércoles el medio, que está "aprendiendo y disfrutando". Sobre el equipo considera que, dentro de que está "tranquilo", le ha llegado el momento de ofrecer "un plus" para "mirar hacia arriba y alejarse de abajo, algo siempre peligroso". Es ambicioso y en cuanto a metas en la clasificación "no descartamos nada".

Situados a cinco puntos del descenso y a seis del ‘play off’ tras una racha de solo un triunfo en ocho partidos, los azulgranas trabajan "para volver a ganar" con el deseo de que sea "el domingo en El Alcoraz" cuando reciben al Oviedo (18.30), el único rival al que han ganado a domicilio (0-1). "Fuera nos está costando, sabemos que tenemos un déficit, pero eso no nos presiona a la hora de jugar en casa", aseguró. Al respecto pidió que "la afición esté con nosotros y nos arrope".

El Oviedo, en línea ascendente tras el cambio de entrenador, entraña sus peligros. Especialmente Ziganda les está haciendo repasar "los primeros minutos de la ida, en los que nos apretaron mucho". "Tenemos que salir con ganas y metidos en el partido", advirtió recordando una cita en la que vivió sus primeros 45 minutos del ejercicio, además como titular,

También se han trabajado en los últimos días aspectos ofensivos. "El ataque es nuestro punto flojo, nos está costando marcar goles y tenemos que crecer desde la solidez de dejar la puerta a cero", apuntó.

Manu Rico, que dentro del vestuario se siente "uno más" y que estima que entrar en el once "depende de cada uno y de lo difícil que se lo pongas al míster" porque "todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades", no ve necesaria la llegada de refuerzos en el mercado invernal dado que la plantilla "está compensada". No obstante, si hay movimientos, las caras nuevas "serán bien recibidas".

En la primera vuelta, además de en el Carlos Tartiere, jugó en la visita a la Ponferradina (1-0). Ambas fueron jornadas intersemanales en las que Ziganda rotó al equipo. Con la entrada en 2023 ha tenido cierta continuidad entrando en las segundas partes de los empates con el Albacete y el Cartagena.