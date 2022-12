El futuro de la SD Huesca se escribe desde la base

La irrupción de los canteranos en los planes de la SD Huesca ha sido una de las notas destacadas de la primera vuelta de la temporada. Aunque su presencia ha ido de más a menos, han desempeñado un papel de igual a igual con los jugadores del primer equipo y no han sido meros parches. El futuro del club, que ahora se ampara en una economía “media” de Segunda División, pasa por el trabajo de la cantera y la pirámide que este 2023 se sujetará a la Base Aragonesa de Fútbol y a una residencia de jóvenes futbolistas que ya ha comenzado a funcionar de manera parcial.

A diferencia de campañas anteriores, en las que la presencia de los jóvenes fue circunstancial o puramente simbólica, esta se ha dado un paso adelante. Euse Monzó, Hugo Anglada, Manu Rico, Pablo Tomeo y, sobre todo, Kevin Carlos han aparecido en los onces del entrenador navarro con mayor o menos asiduidad. Sobre todo, al comienzo del curso y con un rol que ha decrecido en las últimas semanas. Sin embargo, son un recurso con el que sigue contando un Ziganda que durante su carrera en los banquillos ha tenido siempre a los canteranos entre ceja y ceja.

El ahora preparador de la SD Huesca se ha criado en dos clubes con un innegable perfil canterano, Osasuna y Athletic de Bilbao; entrenó al Bilbao Athletic, cuna de cachorros rojiblancos, y en el Real Oviedo contó con futbolistas del criadero carbayón como Jimmy, Borja Sánchez, Viti, Lucas Ahijado o Javi Mier. Así que el anuncio realizado a su llegada por el director deportivo, Ángel Martín González, de que se daría una mayor importancia a los jugadores de casa fue asumido de manera orgánica por el preparador. Más allá de cubrir las carencias de una plantilla en construcción a lo largo de todo el verano, como se demostraría cuando empezase la campaña oficial.

La de Hugo Anglada fue una de las apariciones más refrescantes del periodo estival y el central de 18 años, natural de Almudévar e internacional sub 19, fue titular en las tres primeras jornadas ante Levante, Cartagena y Albacete. A la espera de que se incorporase Rubén Pulido y mientras Jérémy Blasco atravesaba un periodo de adaptación que aún se prolongó algunas semanas, el joven futbolista cumplió en el je de la zaga junto a Jorge Pulido. Tras ser sustituido en el descanso del partido del Carlos Belmonte no ha vuelto a sumar minutos con el primer equipo y se ha integrado en la dinámica del filial. En los dos primeros desplazamientos también sumaría minutos otro defensa, Euse Monzó, que ya no aparecería en los planes de Ziganda hasta el partido de Copa con el Juventud de Torremolinos.

El centrocampista Pablo Tomeo, natural de Alloza (Teruel) y de 22 años, es el canterano que ha aparecido en más partidos, 13 en total. Siete veces titular y con 702 minutos. Y no ha sido un recurso de urgencia, sino que en su momento adelantó en la rotación a otros futbolistas con más experiencia. Hasta la jornada 13 su presencia fue constante y elogiada por el propio Cuco Ziganda tras encuentros como la goleada por 3-0 al Ibiza. La pujanza de la pareja que conforman Kento Hashimoto y Cristian Salvador ha relegado a Tomeo a un papel más secundario, con solo un minuto disputado en las últimas ocho jornadas de 2022. Los jugadores de casa también se someten a estas dinámicas como cualquier otro integrante del plantel.

Dos futbolistas que empezaron desde niños en la SD Huesca y que han renovado sus respectivos contratos hasta 2025 son Manu Rico y Kevin Carlos, con un papel destacado sobre todo en el caso del delantero, que ha compartido minutos (531) con compañeros de posición como José Ángel Carrillo (585) y Abou Kanté (639) de igual a igual. El punta ha sido titular en siete ocasiones y ha participado en once encuentros en los que anotó un gol al Ibiza. Aunque sin presencia en los tres últimos, las rotaciones y la ausencia de un delantero intocable hacen que el canterano disponga de unas buenas perspectivas para 2023.

Manu Rico, como Carlos Kevin, ya dispuso de oportunidades la pasada campaña con Xisco Muñoz en el banquillo, pero ha sido esta la que le ha dado pasaporte a la dinámica de la SD Huesca. Además, fue titular en los desplazamientos a los estadios de Real Oviedo y Ponferradina, y pese a que también pertenece al conjunto filial es con esta con la que trabaja de manera diaria a la espera de más oportunidades. Mientras, enarbola una bandera que el año pasado le hizo tomar parte en tres compromisos. Azulgrana desde los 11 años, ahora con 19 sirve de ejemplo para los que lleguen por detrás.

El gol del futuro lo encarna Diego Aznar, que ha anotado 14 goles en 15 compromisos con la SD Huesca B. Formado en el Montecarlo y con pasado reciente en Osasuna, llegó el pasado verano y marca a sus 19 años diferencias en Tercera RFEF. El filial persigue el regreso a Segunda RFEF, desde donde seguir nutriendo al primer equipo de jugadores que quieren ser más que comparsas o una cuota en un contexto en que el entrenador y la dirección deportiva son permeables al talento que se encuentra en casa.