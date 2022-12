La SD Huesca, un año agarrada a El Alcoraz

Termina 2022 y la SD Huesca descansa a la espera de que este miércoles se retomen los entrenamientos con vistas a la primera cita que deparará el año nuevo, la vuelta a El Alcoraz el lunes 9 de enero para medirse con el Albacete Balompié. También se mira atrás para repasar y confirmar la tendencia exhibida en la primera vuelta de la temporada en curso: que los azulgranas se han mostrado sólidos en un estadio que conserva de manera justificada el carácter de fortín. Allí ha sumado 21 de los 28 puntos con que ha alcanzado el ecuador de la competición, con lo que también se ha dado continuidad a la tendencia de la campaña 21-22; en aquella segunda vuelta se lograron 27 puntos.

Si bien se trata de temporadas y proyectos diferentes, con entrenadores distintos y cambios notables en la plantilla el pasado verano, el equipo oscense presenta constantes. La más evidente, la del contraste como local y visitante. Un rendimiento que ya se empezó a evidenciar con Xisco Muñoz en el banquillo para que después tomase el testigo Cuco Ziganda. El público de El Alcoraz ha celebrado este 2022 diez triunfos y ha visto además siete empates y tres derrotas. El año natural comenzó torcido, con un 0-1 ante un Girona que después ascendería a Primera División, pero en los 12 meses siguientes solo se cayó dos veces más, ante la Ponferradina el 23 de enero (1-2) y con el Cartagena el 21 de agosto (2-3) en la primera cita en casa de esta campaña.

Han sido los únicos borrones de un periodo, en general, positivo que ha alojado a los azulgranas en la zona media de la clasificación, sobre todo, porque los resultados como visitantes no han acompañado en la misma medida. En la segunda vuelta del curso 21-22 el balance forastero de la SD Huesca fue de once puntos en otros tantos desplazamientos y el de la primera vuelta del 22-23, de siete puntos en también once salidas. Lejos, por tanto, de los 16 puntos de 30 posibles que se obtuvieron en El Alcoraz con Xisco y de los extraordinarios 21 de 30 posibles de Cuco Ziganda. Si solo se tomase la clasificación de esta temporada con el dato de los encuentros en casa, los azulgranas serían terceros, solo por detrás del Granada y el Eibar, pero el mismo dato estadístico con los desplazamientos alojaría al equipo altoaragonés en la 18ª plaza.

La SD Huesca inició 2022 con la expectativa de emprender una remontada que le alzase a las posiciones de ‘play off’, finalmente frustrada y frustrante, y termina el año más o menos donde se le esperaba. En una situación cómoda y con la expectativa de un mayor equilibrio en las dos facetas, local y visitante, que le acerque a la zona de los elegidos. La premisa que quiere proteger en primer lugar es la de equipo casi inaccesible en El Alcoraz. Mordieron el polvo entre enero y mayo en el fortín oscense Mirandés (4-0), Lugo (1-0), Burgos (1-0) y Real Sociedad B (3-2); esta temporada lo han hecho Ibiza (3-0), Málaga (1-0), Leganés (1-0), Las Palmas (1-0), Villarreal B (1-0) y Andorra (1-0).

También destaca la cifra de goles recibidos, pues solo en dos de esos 20 compromisos se ha encajado más de un gol, con Ponferradina y Cartagena en sendas derrotas. El Sporting de Gijón se ha llevado dos empates, a uno la campaña anterior y a cero la presente. El resto de tablas se han producido ante Las Palmas (0-0), Almería (1-1) y Real Zaragoza (1-1) con Xisco Muñoz a los mandos y con Lugo (1-1) y Racing de Santander (0-0) en la primera vuelta recién concluida. En suma, El Alcoraz ha celebrado en 2022 24 goles de su equipo repartidos en 20 partidos. 13 corresponden a la temporada pasada y siete a esta, en la que el promedio se ha resentido. Con el actual técnico también se han recibido la mitad de goles como locales, cuatro frente a los ocho de la segunda vuelta de la campaña 21-22.

Las buenas cifras de la SD Huesca en la primera parte de este año no tapan una realidad que terminó siendo decepcionante, pues el equipo nunca se enganchó a las primeras posiciones y tras unos irregulares meses de enero y febrero terminó dejándose sus pocas opciones de alcanzar la fase de ascenso en los empates en casa ante Almería y Real Zaragoza, hasta el punto de convertir en intrascendente el último mes y medio de competición. En lo que va de curso 22-23, el conjunto de Cuco Ziganda se ha establecido en el punto medio y exacto de la tabla, undécimo, a cuatro puntos del sexto clasificado, el Granada, y siete por encima de un descenso que abren con 21 el Lugo y la Ponferradina.

La tabla de goleadores en 2022 aparece encabezada por un futbolista que cambió de aires el pasado verano: Jaime Seoane, que en la segunda vuelta marcó siete goles, la mitad de los 14 con que adornó aquella brillante temporada y le abrieron las puertas del Getafe. Nadie le ha alcanzado. Quien más cerca se situó fue Juan Carlos Real, pichichi actual con cuatro dianas y que sumó una más la pasada campaña. Con cuatro goles cerraron 2022 Marc Mateu y Dani Escriche y con tres Gerard Valentín, Joaquín Muñoz y otro de los que ya no están, Ignasi Miquel, que ahora milita en el Granada. A falta de un delantero de grandes cifras, Kanté y Carrillo suman las mismas dos dianas que logró Poveda, ahora en el Ibiza, entre enero y mayo. Uno ha anotado el canterano Kevin Carlos.