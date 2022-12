Josete Ortas: "La segunda vuelta del Huesca será mejor"

La SD Huesca ha llegado al ecuador de la liga 11ª con 28 puntos sumados, ¿qué balance realiza?

Con sus claros y oscuros, ha sido una buena primera vuelta. En los primeros partidos, con las derrotas ante el Cartagena y el Albacete, al equipo le costó entrar en competición, pero luego cogió la solidez defensiva que reclamaba Cuco Ziganda y ahora le sacamos siete puntos al descenso y estamos a cuatro del ‘play off’. Hemos llegado al parón en la zona templada que a tenor de lo visto es donde nos corresponde estar.



Después de acumular siete partidos sin perder, en el tramo final el rendimiento ha decaído.

Se podría haber esperado algo más de las últimas jornadas, pero analizándolo la sensación que queda quizá esté muy condicionada por la derrota con el Real Zaragoza, en la que es verdad que no estuvimos bien y que se nos puso todo cuesta arriba con dos goles evitables. En Éibar, en cambio, merecimos la victoria, pero se nos escapó el los últimos minutos y en Burgos, que es un campo difícil, sacamos un empate.



¿Tras el 3-0 de La Romareda, se habló con la plantilla?

Eso es un asunto interno que queda en manos del entrenador y del director deportivo, Ángel Martín González. Tenemos una confianza ciega en los dos, forman un tándem fantástico, se han adaptado muy bien y representan a la perfección los valores y la manera de comportarse del club.



Los números dicen que no se ha podido aspirar a cotas más altas a pesar de la fortaleza en El Alcoraz por el mal rendimiento a domicilio ¿cómo se explica en el club ese contraste?

Siendo como somos un equipo al que le gusta defender y no tanto llevar la iniciativa con el balón, se podría pensar que lejos de casa se iban a obtener mejores resultados y que en nuestro campo, por la tendencia a tener que llevar el peso del juego, íbamos a tener alguna complicación. Somos el tercer mejor local y el quinto peor visitante. La diferencia creo que han sido los detalles, ha habido veces en otros campos que podríamos haber sumado o ganado y nos hemos ido sin puntos, y en el nuestro hemos sacado muchas jornadas adelante con un 1-0.



¿En esos casos, la afición ha sido un plus?

No podemos estar más contentos con ella, veníamos de una época dorada con dos experiencias en Primera División y la temporada pasada, en la que partíamos como uno de los gallos de la competición tras el descenso, fue muy mala. Nuestros aficionados han entendido el mensaje de que, aún teniendo muchas cosas como un campo propio remodelado y una ciudad deportiva, volvemos a ser un club normal de Segunda. Se han identificado bastante con un equipo que pelea, defiende y lo da todo.



Al respecto, el verano pasado se volvió a batir el récord de abonados con más de 8.000. Sin embargo, no se está viendo reflejado en las cifras de asistencia al campo.

Se explica por muchos motivos. Por ejemplo, por los horarios. Muchos de nuestros abonados viven lejos de Huesca y cuando jugamos tarde o muy pronto se hace difícil el tener que viajar; también en las jornadas intersemanales en día laborables. Estamos trabajando para hacer más apetecible el desplazarse a El Alcoraz, que no se acuda solo para el partido, sino que se venga antes. Hemos hablado con una empresa especializada en animación en eventos deportivos. También queremos favorecer que El Alcoraz no solo sea un lugar de peregrinación en los días de partido, sino que haya siempre gente. En el restaurante ya se están organizando eventos, del museo se han licitado más de la mitad de las piezas y el ‘escape room’ se pondrá en marcha antes de que acabe la temporada.



Otro gran proyecto es la Base Aragonesa de Fútbol

Esperamos poder inaugurarla en primavera. Hemos hecho una inversión muy importante en juveniles y jugadores para el filial y ya tenemos 25 chicos en la residencia. En el futuro parte importante de la plantilla tienen que ser futbolistas que hayamos formado nosotros y que nos vayan a dar un rendimiento deportivo y económico porque acaben en grandes clubes.



¿Qué tal está de salud la economía del Huesca?

Es buena, hay dinero en caja y no tenemos problemas para hacer frente a los pagos. Tenemos que ser conscientes de que ya no estamos en Primera y no nos llegan 50 millones de euros por derechos de televisión. Ha habido que adecuar la estructura y para ello hemos puesto en marcha un plan a tres años. Hemos hecho ajustes en cuanto al consumo de servicios externos como la iluminación o los abastecimientos, hemos adaptado los contratos del área deportiva a la nueva realidad y lo mismo ha ocurrido en la no deportiva. Además, no se han cubierto puestos de trabajadores que se ha ido.



Aunque Ziganda y Martín González han dicho que no se esperan movimientos en el mercado de invierno, ¿cuál es la postura del club al respecto?

En muy pronto aún, esta semana todavía hay equipos jugando la Copa del Rey y hasta entrado enero la gente no se moverá. Ya veremos si alguno de nuestros jugadores quiere salir por no estar contento. Si ocurre, habrá entradas. También puede ser que nos quedemos como estamos, la plantilla está compensada y es larga, ha habido lesiones y a alguno de los fichajes le costó ponerse a la par que sus compañeros, por ello pensamos que en la segunda vuelta dará más.



¿La venta de Pitta servirá para algo más que para inscribir a Juanjo Nieto?

Sí, al estar con el límite salarial sobrepasado podemos gastar en reforzarnos el 25% de lo que hemos obtenido, pero insisto en que estamos contentos con la plantilla. Al respecto, el técnico y el director deportivo no piden imposibles, entienden donde están y a lo que podemos aspirar.



Andrés, Jorge Pulido, Juan Carlos, Tomeo, Miguel y San Román acaban contrato en junio.

Ya se han producido primeros contactos para tratar las renovaciones. Afecta a gente muy importante, algunos capitanes, que están a gusto en el club. De todos modos queda toda la segunda vuelta para ir hablándolo con ellos.



¿Qué perspectivas hay para esa segunda vuelta?

Será mejor que la primera, por presupuesto ahora estamos dónde tendríamos que estar, pero perfectamente podríamos haber acabado un poco más arriba. En el área deportiva hay tranquilidad y buen ambiente.