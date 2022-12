Último entrenamiento de la SD Huesca con Pulido enmascarado y listo para jugar

Jorge Pulido podrá disputar este sábado el derbi aragonés gracias a la férula protectora que ha comenzado a llevar en el último entrenamiento previo al partido con el Real Zaragoza. El capitán y defensa de la SD Huesca no se quiere perder la gran cita, como ya había anticipado el técnico Cuco Ziganda en la rueda de prensa previa al partido, y estará disponible con los cuidados correspondientes después de haberse roto el tabique nasal en el partido con el Andorra el pasado miércoles. Debió abandonar el terreno de juego a los 72 minutos y se abrió entonces un interrogante sobre su disponibilidad.

Ziganda ha cuidado hasta el detalle la preparación del encuentro, teniendo en cuenta que había que dosificar esfuerzos. De hecho, el entrenamiento de este viernes ha comenzado con una sesión de vídeo y, tras esta, han saltado al tapete verde aquellos jugadores que no actuaron de inicio la pasada jornada y con la única salvedad de Andrés Fernández, que ha trabajado junto a los otros dos guardametas, Miguel San Román y Miguel Ángel Sanz. Este grupo de diez futbolistas, nueve si se exceptúa al sancionado Juan Carlos Real, se ha incorporado a la parte de la preparación específica y estrategia.

Los azulgranas no podrán contar en La Romareda tampoco con los lesionados Marc Mateu y Ebzo Lombardo, y recuperan a cambio a David Timor y Gerard Valentín, sancionados ante el Andorra. El entrenamiento previo al derbi también ha contado con algunos jugadores de la cantera y con el recién llegado Juanjo Nieto, que no debutará hasta enero. La convocatoria no se conocerá hasta este sábado y la SD Huesca acudirá directamente al partido con salida a las 18.00 desde el hotel Pedro I.