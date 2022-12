Cuco Ziganda: “Es una oportunidad de oro para hacer un grandísimo partido y traernos los tres puntos”

El derbi aragonés espera a un Cuco Ziganda que manejó con destreza los partidos de rivalidad en sus etapas con el Real Oviedo o el Athletic y que espera una buena versión de la SD Huesca en La Romareda, a salvo del pobre bagaje visitante de esta temporada con el estímulo que supone enfrentarse al Real Zaragoza. El técnico vasco ha observado una mejoría en los blanquillos desde la llegada de Fran Escribá al banquillo y hace recuento de fuerzas para conocer con certeza quiénes estarán disponibles y quiénes no.

“Todo el mundo siente la trascendencia del partido, la rivalidad deportiva entre dos equipos tan cercanos es muy sana y muy bonita. Huesca es una ciudad pequeña y es fácil que llegue esa ilusión por el partido”, ha señalado el navarro, que califica este tipo de encuentros de “diferentes”: “Hay tensión, nervios, fogosidad de inicio. Jugadas determinantes y detalles que llevan a un lado y a otro. Lo espero igualado y va a haber un gran ambiente. Se palpará esa tensión por el derbi y por ganar. Somos dos equipos sólidos”.

Los azulgranas realizarán el entrenamiento previo este viernes a las 16.00. Son baja segura el sancionado Juan Carlos Real y los lesionados Marc Mateu y Enzo Lombardo, mientras que volverán tras sus respectivas sanciones Gerard Valentín y David Timor. Jorge Pulido podrá jugar con una férula protectora después de haberse fracturado el tabique nasal ante el Andorra: “Si el médico me da el ok y quiere jugar, va para adentro. Tiene que sentirse que está en condiciones, pero conociéndole va a ir”. Por lo demás, abundan golpes y sobrecarga de escasa entidad.

Frente a frente, dos conjuntos a los que les cuesta marcar goles en una categoría en el que esta situación es norma: “Somos dos equipos que se descomponen poco y ellos con Escribá no han perdido. Están bien estructurados y ambos tenemos problemas para generar ocasiones de gol”, ha señalado Ziganda, quien ya ha recibido el ‘recado’ de algún aficionado para que se lleven los tres puntos de La Romareda: “Son partidos que duran dos semanas, la previa y la posterior. Hemos de ser capaces de captar lo que significa para nuestra gente. De un tiempo a esta parte la afición ha crecido y vivido momentos muy estimulantes. Quiere ver un equipo que compite en La Romareda y es capaz de superar al Real Zaragoza”.

El aspecto psicológico cobra asimismo relevancia y ese “cosquilleo especial” debería compensar la carga de partidos, tres en una semana. La SD Huesca comparece en este derbi aragonés “bien”, pero no tanto si se recuerda el rendimiento a domicilio con seis puntos de 27 posibles: “En los derbis no cuenta lo que has hecho, sino cómo afrontas un encuentro tan especial. Hemos de hacer valer nuestras fortalezas y seguir creciendo pasito a pasito. Es una oportunidad de oro para hacer un grandísimo partido y traernos los tres puntos”.

A Cuco Ziganda le convenció el rendimiento del bloque con tres centrales para sujetar al Andorra y no desdeña repetir este planteamiento en Zaragoza, condicionado asimismo por las fuerzas con que se contará en una convocatoria que no se dará a conocer hasta el mismo sábado. El Real Zaragoza de Escribá, “ha cambiado, juega muy organizado y con mucho control del juego con y sin balón”. Los azulgranas partirán hacia la capital aragonesa este sábado a las 18.00 desde el hotel Pedro I, llegarán directamente al estadio de La Romareda y regresarán a casa tras el derbi aragonés.