La SD Huesca, a aprovechar el impulso de ganar al líder ante la Ponferradina

Solo tres días después de conseguir lo que en doce jornadas aún no había logrado nadie, vencer a Las Palmas, el líder, la SD Huesca vuelve a vestirse de corto para afrontar el segundo compromiso de la que es la segunda tanda de tres partidos en una semana de la temporada. Este martes a partir de las 16.15 visita a la Ponferradina y, como sucedió con los canarios, el duelo será un choque de estilos. Aunque los del Bierzo no llegan a la perfección de los insulares, también gustan de dominar la posesión, aspecto que los azulgranas prefieren ceder.

En El Toralín se cruzan dos rachas paralelas en el tiempo, pero de tono muy diferente. La sexta jornada fue la última en la que perdieron los de Ziganda, la del 2-1 con el Alavés, y también la última en la que ganó la Ponferradina, un 0-1 con el Albacete. Desde entonces ya se han arrancado siete hojas al calendario de la competición en las que el Huesca ha sumado trece puntos que le han situado al acecho de los puestos de ‘play off’, objetivo al que por el momento no se mira de frente, y en las que su rival ha ido perdiendo fuelle con solo cuatro empates que llevarse a la boca hasta caer en los puestos de descenso con el último 3-0 sufrido ante el Andorra.

Más allá de que la Ponferradina no pase por su mejor momento y su técnico, el portugués José Gomes, se encuentre en la picota, El Toralín será todo un reto para los oscenses, que a domicilio solo han conseguido imponerse en una ocasión, frente al Oviedo (0-1). El cruce de esta tarde y el del Carlos Tartiere tienen similitudes. También fue entre semana y contra un adversario en horas bajas. Se resolvió con un gol de Carrillo al inicio de la segunda parte y tras una dura primera mitad que Ziganda no quiere que se repita.

La expedición que se desplazó a tierras bercianas está compuesta por 23 jugadores. Como se preveía, se quedaron en tierra el lesionado Lombardo, que sigue trabajando al margen, Joaquín, que aunque ya entrena con el grupo aún no está listo para competir, y Juan Villar, que el sábado fue expulsado estando en el banquillo por un rifirrafe en la que también vio la roja el segundo entrenador de Las Palmas. Tampoco se subió al autobús Rubén Pulido. El central, suplente con los canarios tras pasar la semana entre algodones, sigue experimentando unas molestias físicas que también le dejaron sin jugar en Miranda de Ebro y se ha preferido darle descanso.

Para preparar el duelo con la Ponferradina, el Huesca solo ha contado con dos entrenamientos. El del domingo fue de recuperación para los que habían sido titulares el día anterior y en el de ayer, a puerta cerrada salvo la primera media hora, Ziganda sí que pudo ensayar algún aspecto con los hombres que formarán de inicio.

La cercanía del careo con Las Palmas y el hecho de que el sábado vayan a recibir al Villarreal B (18.30) anima al preparador navarro a seguir incidiendo en sus habituales rotaciones. En el anterior tríptico de tres partidos en una semana, saldado con cinco puntos, empleó a veinte futbolistas y le dio la vitola de titulares a 17.

De nuevo, el eje de la zaga, el centro del campo y la delantera son las demarcaciones más susceptibles de presentar novedades. De todos modos, la solidez defensiva mostrada ante los canarios, choque en el que regresaron al once Blasco y Florian Miguel, anima a pensar a que se reedite el cuarteto que los dos franceses formaron con Ratiu y Jorge Pulido.

En la medular, el hecho de que Timor, un indispensable en los planes del entrenador, venga de haber jugado solo doce minutos le da opciones de disputar el partido desde el inicio. Salvador y Kento formaron una sólida dupla, pero el desgaste fue grande y no sería de extrañar ver de nuevo a Tomeo e incluso a Sielva, junto al que trabajó el domingo Timor, y que regresa al campo donde más ha destacado a lo largo de su carrera.

Arriba, Carrillo podría tener descanso en beneficio de Kevin Carlos o Kanté, y lo mismpo podría ocurrir con Juan Carlos, que ha disputado al completo seis de las últimas ocho jornadas. En su caso, el relevo se lo ofrecería Escriche. Otra variante se podría dar en el extremo derecho con Soko en el lugar de Valentín.

En la Ponferradina volverá a sentarse en su banquillo tras dos partidos de sanción José Gomez. El técnico recupera a uno de sus buques insignia, el veterano Yuri, de 40 años y que esta semana podría convertirse en el futbolista que más veces ha defendido el escudo de los del Bierzo. También vuelve a estar disponible otras de sus piezas importantes, Kelechi Nwakali, ex del Huesca. El medio nigeriano, autor de un gol, es el segundo jugador de campo con más minutos. Solo se ha perdido la visita a Andorra, donde no pudo estar por cumplir ciclo de amarillas. En ese choque se optó por un dibujo con tres centrales que no parece que se vaya a repetir.

Como curiosidad, el Ponferradina-Huesca de la temporada pasada fue también en la 14ª jornada y en las mismas fechas. Entonces, el 2 de noviembre. Era el segundo choque con Xisco a los mandos y finalizó con empate a uno. En el 97 de penalti Seoane igualó el tanto que había logrado Espiau en el 84.

Ponferradina-Huesca

SD Ponferradina: Amir; Paris Adot, Pascanu, Amo, Moi Delgado; Dani Ojeda, Kelechi, Agus Medina, Naranjo; Yuri y Espiau.

SD Huesca: Andrés; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Miguel; Soko, Timor, Sielva, Mateu; Escriche y Kevin Carlos.

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño).

Estadio/Hora: El Toralín/16.15