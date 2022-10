Cuco Ziganda: “Contra la Ponferradina empezamos de cero”

Sin tiempo para asimilar la victoria del sábado ante Las Palmas (1-0), la SD Huesca vuelve a vestirse de corto para medirse el martes a la Ponferradina (16.15) tras solo dos entrenamientos y con un largo viaje en autobús de por medio. Las estrechuras del calendario en esta fase de la competición lo condicionan todo, hasta el escenario de las comparecencias de Cuco Ziganda, que con la necesidad de salir cuanto antes a la carretera la realizó sobre el césped del Pirámide y no en la sala de prensa de El Alcoraz. “El mejor entrenamiento para la Ponferradina fue la última victoria, esa es la mejor vitamina, hemos tenido poco tiempo para recuperar, pero estamos con mucha moral y con la esperanza de hacer un buen partido y traernos los puntos”, comentó. No quiere que los suyos se duerman en los laureles y por eso subrayo que en el Toralín “empezamos de cero”.

Es una constante en el Huesca de esta temporada y en una semana de tres partidos -tras Las Palmas y la Ponferradina y el próximo sábado toca recibir al Villarreal B- aún más. “Cuando toca jugar entre semana me gusta hacer cambios porque entiendo que si hay igualdad en las posiciones, puede ser útil sacar a alguien fresco con ganas de jugar”, explicó. Lo de que tantos jugadores estén teniendo la posibilidad de ser titulares habitualmente, no obstante, no venía siendo lo habitual en la trayectoria del navarro. “He tenido bloques más fijos de siete, ocho o nueve jugadores, pero este año por el tipo de plantilla y las ventanas que se han abierto por situaciones como que algunos refuerzos hayan llegado tarde no está siendo así, la gente lo está aprovechando y es bueno que haya esta competencia sana, respetuosa y productiva”, valoró.

A este respecto, tiene a prácticamente toda la plantilla a su disposición. “Ganar da confianza y hoy a nadie le dolía nada, todos los que jugaron el sábado están disponibles”, avanzó. Juan Villar, que fue expulsado estando en el banquillo deberá cumplir sanción, Lombardo sigue entrenando al margen y aunque Joaquín ya se ha incorporado al grupo aún no va a viajar. “Está progresando y nos vendrá muy bien”, dijo Ziganda.

El triunfo sobre el que era el líder invicto permitió que el sábado el Huesca durmiese dentro de la zona de ‘play off’ y que ahora se encuentre enganchado al grupo de conjuntos que aspiran a ella. Es el fruto de una racha de siete partidos sin perder que no le hace perder el foco de las metas principales. “A lo que tenemos que mirar es a ganar el martes y después el sábado, nuestra aspiración debe ser hacer un buen partido y sacar los tres puntos”, subrayó. “El objetivo muy claro por parte del club es ir conociéndonos, hacer un bloque y con la gente nueva que hemos venido comprobar de qué somos capaces, 50 puntos y a partir de ahí ya veremos”, puso los pies en el suelo.

Si los oscenses ganan a la Ponferradina será la segunda vez que lo logran esta temporada a domicilio tras el 0-1 de Oviedo. Ambos choques tienen circunstancias previas parejas, el del Carlos Tartiere también fue la segunda parada de una semana de tres e igualmente el rival llegaba en mala dinámica. “Vienen de una derrota dolorosa en Andorra, nos van a apretar y puede ser un inicio como el de Oviedo, no nos podemos despistar”, manifestó del siguiente contrincante, que en la última jornada cayó por 3-0 y que arrastra siete sin ganar. “Es un equipo que juega muy bien al fútbol, combinando con futbolistas con buen pie. Les está costando ajustarse atrás, pero ofensivamente proponen mucho”, analizó a los del Bierzo. “Aunque Las Palmas esté a otro nivel, su tipo de juego se asemeja, quiere el control a través de la posesión”, siguió.