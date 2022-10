Cuco Ziganda: “Hemos sumado un punto en un día malo”

Del mal, el menos. Cuco Ziganda valoró el empate de la SD Huesca ante el Racing como justo porque los azulgranas “no merecieron más”. “Ha sido querer pero nos ha costado un mundo y no hemos sido capaces de desmontar su defensa y organización”, reconoció el entrenador navarro, más satisfecho con el primer periodo que con el segundo. “En el primer tiempo, con más opciones de gol, los tres o cuatro errores en salida han mermado la confianza. En el segundo nos ha faltado confianza, frescura y determinación. No sé si por el cansancio. Hemos querido pero no hemos podido”, sintetizó.

Tras resultados como este, que incrementa la racha de partidos sin perder en casa, se trata de “insistir en las cosas que hacemos bien. Todos nos conocemos y nos contrarrestamos unos a otros. Hay que mejorar e ir hacia arriba”. Añadió Ziganda que “no me ha gustado lo que he visto, pero hay cosas buenas. Me gusta cómo han salido Villar o Salvador pero no ha habido ocasiones. No estábamos. No éramos capaces de generar por lo menos incertidumbre. Por lo menos hemos sacado un punto y con otra portería a cero. Es sumar en un día malo”.

En esta categoría, “lo que más cuesta es desmontar un sistema defensivo, esta vez con más posesión y menos llegadas que otros días. Tenemos jugadores con margen de mejora, con experiencia y que saben jugar”. Otro de los aspectos que subrayaba Ziganda fue que “no es fácil que nos ganen y es un arma poderosa para nosotros”. Otro de los problemas detectados aludía a un “equipo largo”: “Con ayudas es más fácil jugar. No hemos estado finos en algunos pases y en el segundo tiempo ha faltado ritmo de balón y velocidad, mirar adelante. Tenemos claro dar una vuelta a eso”. Aplaudió a Kento Hashimoto y rescató que “podemos jugar bien o mal pero todo el mundo lo intenta”.