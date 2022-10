Las peñas y la SD Huesca estrechan lazos en una jornada festiva y emocionante

El corazón de la SD Huesca latirá este sábado en el partido de El Alcoraz ante el Racing de Santander, y sus arterias se han ramificado horas antes hasta el Palacio de Congresos, donde se ha celebrado el primer Encuentro de Peñas, con vocación de continuidad y una carta de amor mutuo entre el club y sus aficionados. Cerca de 500 peñistas de 30 asociaciones oficiales han participado en los actos de un programa que ha vivido su momento más emotivo en el homenaje a los integrantes del primer equipo de su historia, el de la fundación en 1960.

El presidente, Manolo Torres, se ha encargado de abrir y cerrar el encuentro de bienvenida a las peñas que se ha celebrado en el auditorio del Palacio y en el que ha recordado que los peñistas y aficionados “hacéis que el club se configure en lo que es: pasión, sentimiento y afinidad hacia unos colores”. Le ha agradecido la “lealtad, compromiso y apoyo. En los momentos difíciles, que seguirán llegando, será más necesario que nunca”. Ha seguido con actividades lúdicas, una comida multitudinaria en la sala polivalente y el pasacalles con rumbo al estadio azulgrana y la animación de la charanga Chilindrón.

El encuentro ponía la mirada en el presente y el futuro y se ha apoyado en un pasado cuyo significado sigue tiñendo el momento actual de la SD Huesca y sus gestas de los últimos 15 años. Torres ha dado la bienvenida a los precursores, a los futbolistas que formaron parte de la plantilla con la que se empezó a competir en categoría regional hace 62 años. Tres de aquellos futbolistas han acudido al acto: Jesús Val, Eloy Abarca y Manuel Bajá. También familiares directos de los que ya no están y que también han recogido un obsequio: David Laporta, José Luis y Félix Ciprés, Antonio Franco, José Luis Lacostena, Manuel Freire, José Antonio Lasaosa y Janín.

Eloy Abarca, de 85 años, fue un jugador que perteneció a la SD Huesca y también al club que la precedió, la Unión Deportiva Huesca, ha vivido una jornada con “muchos recuerdos”: “Ha sido muy bonito y me he emocionado muchas veces al recordar a compañeros que ya no están”. El recuerdo sigue fresco y el fútbol ha dado un cambio “total”: “Prácticamente no había entrenamientos, salíamos un poco pero ahora corren, luchan… es muy distinto”. Ha vivido la trayectoria de estas seis décadas de cerca y “si nos dicen en aquella época si podríamos subir a Primera habríamos respondido que nunca”.

Los siguientes en subir al estrado han sido representantes de las peñas y para recibirles y darles las gracias se han sumado al presidente el director general, José Luis Ortas, y el consejero Agustín Pueyo. Por orden de aparición: Alcorazados, Cañones del Vero, Carnicrabas sin reblar, Chimipeña, Chingones siempre sin reblar, Cruzados San Jorge, Fenómenos Oscenses, Juventud Deportiva Huesca, Primos del Norte, Habituales de la SD Huesca, 15/06, Peña Biesquense, Peña Chizardos, Peña de la SD Huesca en Barcelona, Pim Pom Fuera, El Almud, Fondo Laurentino, Foro Oscense, Frente Serrablés, Peña Jaca, Peña Karpy Boltaña, Miguel de Cervantes de El Líbano, Peña Monflorite 21-05 y Peña Ribagorza.

Han enviado vídeos con mensajes de apoyo las peñas de de Malta, Perú y Japón ante la imposibilidad de estar presentes y han pedido que se sumase Sonia Zamora, trabajadora el club y alma de los desplazamientos de aficionados a ciudades como Oviedo el pasado miércoles. Como sorpresa final se ha emitido un vídeo con mensajes de Cuco Ziganda y Jorge Pulido.

El técnico de la SD Huesca, que ha recibido una estruendosa ovación, ha señalado que el equipo está “encantado con vosotros y espero que vosotros estéis orgullosos, gracias por el apoyo y la fuerza que nos dais”. Para el capitán era “una pena no poder estar, os sentimos mucho, sois parte de esta gran familia y esperemos seguir con esta sintonía y dedicaros una victoria y una buena temporada”. El canto del himno a capela ha cerrado una hora de emociones.