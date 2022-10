El Lugo, la víctima favorita de El Alcoraz

La SD Huesca aguarda este sábado en El Alcoraz a un Lugo que atraviesa una mala racha, pues en el último mes no ha dejado de recoger sinsabores. Que no gana desde que lo hiciera el 4 de septiembre al Real Zaragoza en La Romareda con el gol in extremis de Chris Ramos. A esta tendencia se le suma una racha histórica sorprendente, y es que los gallegos siempre han salido derrotados del estadio azulgrana. Lo han visitado en siete ocasiones y siempre han perdido. Una tendencia que los de Cuco Ziganda quieren mantener en el primero de los tres encuentros que disputarán en el plazo de una semana.

El cuadro oscense aguarda a un Lugo que ha acumulado cuatro jornadas sin vencer. Una trayectoria que le ha situado al borde de los puestos de descenso. Este dato significa poco a estas alturas, con solo ocho jornadas disputadas, pero sí dibuja la necesidad de reaccionar en la plantilla que dirige el debutante Hernán Pérez. Lejos del Anxo Carro, han perdido con Villarreal B (3-1) e Ibiza (3-2), mientras que ante sus aficionados han caído con el Alavés (1-2) y empatado sin goles ante el Real Oviedo, al que la SD Huesca visitará el miércoles 12 de octubre en el Tartiere. Además, los lucenses tendrán la baja casi segura de su futbolista más peligroso, Ramos.

El Lugo informó en un parte médico de que el atacante sufrió en ese partido de Ibiza un traumatismo en el tobillo izquierdo. Tras ser valorado, se objetivó una herida longitudinal con pérdida de sustancia, un importante hematoma a nivel de maleolo peroneo y en la cara lateral del tobillo. El conjunto gallego explicó que esa dolencia “requirió cauterización” en el tratamiento y actualmente el jugador se encuentra con tratamiento de fisioterapia. El Lugo precisó que “aun siendo favorable la evolución, la reincorporación a grupo será de carácter progresivo y en función” de cómo evolucione, así que todo apunta a que no podrá estar disponible este sábado en El Alcoraz.

La historia también juega a favor de los azulgranas. SD Huesca y Lugo se han enfrentado siete veces en Segunda División y Segunda B, categoría esta última que ambos clubes compartieron en la campaña 1978-19. Entonces, los oscenses se impusieron por 1-0 con un tanto de Antonio Sierra. Los seis cruces posteriores se han desarrollado siempre en la categoría de plata, desde la temporada 12-13. En el último precedente, un gol de Jaime Seoane en el minuto 89 sirvió para tumbar la resistencia albirroja en un encuentro disputado el 20 de febrero de este año y correspondiente a la jornada 28.

En el ejercicio 2012-13 y en el 18-19 se consiguieron sendas goleadas por 3-0 con goles de Nacho Novo, Camacho y David López en el primer caso y de Melero, David Ferreiro y Álex Gallar en el segundo. En la 2015-16 y en la 2016-17 el triunfo local fue por 1-0, mientras que en el curso 19-20 se vivió un 2-1. Álex López adelantó a los visitantes en la primera parte. Sin embargo, al inicio de la segunda Rafa Mir se estrenó como goleador azulgrana y Djaló dejó los tres puntos en Huesca con un gol en propia en un tiro de Eugeni Valderrama.

Florian Miguel, la gran duda

Los de Cuco Ziganda se han entrenado este jueves a puerta cerrada en las instalaciones del IES Pirámide en una jornada de tono físico en la que el interés residía en la situación física de un Florian Miguel que no se encuentra en plenitud y que es la gran duda para la cita de este sábado con los lucenses (18.30, LaLiga SmartBank TV). El francés ha completado la primera parte de la mañana con sus compañeros y después ha realizado ejercicios de carrera continua junto a Patrick Soko, al que se está dosificando por los problemas físicos que sufre desde hace unas semanas. Así, Vilarrasa y Gerard Valentín, ex del Lugo como Carrillo, se postulan como titulares en El Alcoraz en lugar del francés y el camerunés, que ya fue suplente en Granada.