Marc Mateu: “La SD Huesca valora mi trabajo y no puedo pedir más”

Llegó sin hacer ruido y se ha convertido en un imprescindible para la SD Huesca. Marc Mateu celebra su renovación por una temporada, que le llevará a vestir de azulgrana hasta 2024, con la misma normalidad con que se ha expresado en todo momento desde el verano del año pasado. Con trabajo y regularidad se ha convertido en pieza de referencia para los sucesivos entrenadores; ahora, con Cuco Ziganda, pendiente de si el valenciano estará disponible el sábado frente al Leganés (14.00, LaLiga SmartBank TV).

El extremo zurdo se ha mostrado “muy contento” con su continuidad, que considera un premio por su trabajo y para él mismo, ya que se encuentra “cómodo en la ciudad, con un club muy familiar que echa una mano en todo. No puedo pedir más. El club valora mi trabajo y me ofrece más tiempo, es de agradecer”. Mateu solo se perdió dos encuentros el curso pasado y ambos por sanción, así que el del domingo pasado en Mendizorroza con el Alavés fue el primero en el que causó baja por razones estrictamente físicas.

Sufrió una pequeña rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y era “arriesgado jugar en Vitoria, optamos por la precaución, el entrenamiento de este viernes será más exigente y veré cómo estoy”. Ante el Alavés no participó de lo que considera un “pequeño traspié, no creo que trastoque la línea que llevamos en casa. Viene un equipo con muchos nombres y a priori para estar arriba. Será un partido difícil”. Los azulgranas se quedan con “lo bueno” de la segunda parte de Mendizorroza, en la que “estuvimos más atrevidos y perdiéndoles un poco el respeto”.

El valenciano no se marca objetivos este curso más allá de “competir, sentirnos a gusto con lo que hacemos en el campo y los famosos 50 puntos; cuanto antes lleguemos, más opciones tendremos de alcanzar otros objetivos. Queremos competir y estar siempre cerca de ganar”. Mateu ha recordado que se perdieron los dos encuentros con el Leganés la campaña anterior (0-2 y 2-1) y que “mantienen un bloque muy similar”. A nivel general espera “lo de todos los años, una liga muy igualada, los de arriba con mayor presupuesto ganan por inercia y a los ascendidos les sale todo. En Navidad vas a ver dónde vas a estar y dónde no”.

Considera, a partir de su experiencia y a los 31 años, que “cualquiera puede entrar en el once, los nuevos hacen grupo y están muy metidos”. Tampoco otorga importancia a las ventajas que el 4-4-2 de Ziganda le reportan, pues “al final da igual lo que pida un entrenador, si crees es más fácil que te salga lo que te pide. No me planteo si me gusta el sistema, sino hacer lo que me pida y creer”. Mateu se siente “como uno más y tengo que trabajar, no me puedo relajar porque llega por detrás gente igual de capacitada para jugar”.